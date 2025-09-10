Partidos de Liga 1 2025: programación de partidos, fecha 8 del Torneo Clausura

Tras terminar con una Eliminatoria para el olvido de la selección peruana, la afición nacional prefiere concentrarse en la reanudación de la Liga 1 2025, pues se avecinan encuentros explosivos que corresponden a la octava fecha del Torneo Clausura y que podrían definir la competencia. Conoce cuáles serán los enfrentamientos de Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y el resto de partidos.

Partidos de Liga 1: fecha 8 del Torneo Clausura

Viernes 12:

13.00 horas: UTC vs Ayacucho FC - Estadio Germán Contreras, Cajabamba

15.15 horas: Sport Huancayo vs Los Chankas - Estadio IPD Huancayo

Sábado 13:

13.00 horas: Sport Boys vs Comerciantes Unidos - Estadio Miguel Grau, Callao

15.15 horas: Alianza Atlético vs Juan Pablo II - Estadio Campeones del 36, Piura

19.00 horas Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso - Estadio Alejandro Villanueva, Lima

Domingo 14:

12.30 horas: Alianza UDH v Cienciano - Estadio Heraclio Tapia León, Huánuco

15.00 horas: FBC Melgar vs Universitario - Estadio Monumental UNSA, Arequipa

17.30 horas: Cusco FC vs Sporting Cristal - Estadio Garcilaso de la Vega. Cusco

Descansa: Atlético Grau/ADT

Se retoma la Liga 1 con una serie de partidos que ocasionarán más de una modificación en la tabla de posiciones, pues la diferencia entre el primer y cuarto lugar es solo de dos puntos, además se realizará la etapa decisiva y final de la temporada.

Tabla del Torneo Clausura 2025:

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 7 7 15 2. Sporting Cristal 6 11 14 3. Cusco FC 5 6 13 4. Deportivo Garcilaso 7 5 13 5. Alianza Lima 7 2 12 6. Alianza Universidad 7 -1 10 7. Sport Huancayo 7 0 9 8. Melgar 7 -1 9 9. Chankas 6 -4 9 10. Cienciano 6 2 8 11. Atlético Grau 7 -2 7 12. ADT 7 -6 7 13. Alianza Atlético 5 1 6 14. Juan Pablo II 6 -2 6 15. Comerciantes Unidos 6 -3 5 16. Ayacucho FC 6 -4 4 17. Sport Boys 7 -7 4 18. UTC 5 -4 2 19. Binacional - - -

Tabla acumulada de la Liga 1 2025

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 25 33 54 2. Alianza Lima 25 14 49 3. Cusco FC 23 20 47 4. Sporting Cristal 24 18 46 5. Deportivo Garcilaso 25 14 40 6. Alianza Atlético 23 11 40 7. Melgar 25 7 40 8. Sport Huancayo 25 2 39 9. Los Chankas 24 -4 32 10. Cienciano 24 6 31 11. ADT 25 -12 31 12. Atlético Grau 25 -3 29 13. Juan Pablo II 24 -10 25 13. Sport Boys 25 -9 24 15. UTC 23 -21 21 16. Alianza Universidad 25 -18 21 17. Ayacucho FC 24 -17 19 18. Comerciantes Unidos 24 -17 16 19. Binacional - - -

Binacional fue expulsado de la Liga 1.