Partidos de Liga 1 2025: programación de partidos, fecha 8 del Torneo Clausura
Se retoma la competencia de la Liga 1 con la octava jornada del Torneo Clausura 2025 y una serie de partidos intensos que podría definir la segunda parte del campeonato.
Tras terminar con una Eliminatoria para el olvido de la selección peruana, la afición nacional prefiere concentrarse en la reanudación de la Liga 1 2025, pues se avecinan encuentros explosivos que corresponden a la octava fecha del Torneo Clausura y que podrían definir la competencia. Conoce cuáles serán los enfrentamientos de Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y el resto de partidos.
Partidos de Liga 1: fecha 8 del Torneo Clausura
Viernes 12:
- 13.00 horas: UTC vs Ayacucho FC - Estadio Germán Contreras, Cajabamba
- 15.15 horas: Sport Huancayo vs Los Chankas - Estadio IPD Huancayo
Sábado 13:
- 13.00 horas: Sport Boys vs Comerciantes Unidos - Estadio Miguel Grau, Callao
- 15.15 horas: Alianza Atlético vs Juan Pablo II - Estadio Campeones del 36, Piura
- 19.00 horas Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso - Estadio Alejandro Villanueva, Lima
Domingo 14:
- 12.30 horas: Alianza UDH v Cienciano - Estadio Heraclio Tapia León, Huánuco
- 15.00 horas: FBC Melgar vs Universitario - Estadio Monumental UNSA, Arequipa
- 17.30 horas: Cusco FC vs Sporting Cristal - Estadio Garcilaso de la Vega. Cusco
Descansa: Atlético Grau/ADT
Se retoma la Liga 1 con una serie de partidos que ocasionarán más de una modificación en la tabla de posiciones, pues la diferencia entre el primer y cuarto lugar es solo de dos puntos, además se realizará la etapa decisiva y final de la temporada.
Tabla del Torneo Clausura 2025:
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|7
|7
|15
|2. Sporting Cristal
|6
|11
|14
|3. Cusco FC
|5
|6
|13
|4. Deportivo Garcilaso
|7
|5
|13
|5. Alianza Lima
|7
|2
|12
|6. Alianza Universidad
|7
|-1
|10
|7. Sport Huancayo
|7
|0
|9
|8. Melgar
|7
|-1
|9
|9. Chankas
|6
|-4
|9
|10. Cienciano
|6
|2
|8
|11. Atlético Grau
|7
|-2
|7
|12. ADT
|7
|-6
|7
|13. Alianza Atlético
|5
|1
|6
|14. Juan Pablo II
|6
|-2
|6
|15. Comerciantes Unidos
|6
|-3
|5
|16. Ayacucho FC
|6
|-4
|4
|17. Sport Boys
|7
|-7
|4
|18. UTC
|5
|-4
|2
|19. Binacional
|-
|-
|-
Tabla acumulada de la Liga 1 2025
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|25
|33
|54
|2. Alianza Lima
|25
|14
|49
|3. Cusco FC
|23
|20
|47
|4. Sporting Cristal
|24
|18
|46
|5. Deportivo Garcilaso
|25
|14
|40
|6. Alianza Atlético
|23
|11
|40
|7. Melgar
|25
|7
|40
|8. Sport Huancayo
|25
|2
|39
|9. Los Chankas
|24
|-4
|32
|10. Cienciano
|24
|6
|31
|11. ADT
|25
|-12
|31
|12. Atlético Grau
|25
|-3
|29
|13. Juan Pablo II
|24
|-10
|25
|13. Sport Boys
|25
|-9
|24
|15. UTC
|23
|-21
|21
|16. Alianza Universidad
|25
|-18
|21
|17. Ayacucho FC
|24
|-17
|19
|18. Comerciantes Unidos
|24
|-17
|16
|19. Binacional
|-
|-
|-
Binacional fue expulsado de la Liga 1.