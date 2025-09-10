0

Partidos de Liga 1 2025: programación de partidos, fecha 8 del Torneo Clausura

Se retoma la competencia de la Liga 1 con la octava jornada del Torneo Clausura 2025 y una serie de partidos intensos que podría definir la segunda parte del campeonato.

Shirley Marcelo
Fecha 8 del Torneo Clausura.
Fecha 8 del Torneo Clausura.
Tras terminar con una Eliminatoria para el olvido de la selección peruana, la afición nacional prefiere concentrarse en la reanudación de la Liga 1 2025, pues se avecinan encuentros explosivos que corresponden a la octava fecha del Torneo Clausura y que podrían definir la competencia. Conoce cuáles serán los enfrentamientos de Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y el resto de partidos.

Partidos de Liga 1: fecha 8 del Torneo Clausura

Viernes 12:

  • 13.00 horas: UTC vs Ayacucho FC - Estadio Germán Contreras, Cajabamba
  • 15.15 horas: Sport Huancayo vs Los Chankas - Estadio IPD Huancayo

Sábado 13:

  • 13.00 horas: Sport Boys vs Comerciantes Unidos - Estadio Miguel Grau, Callao
  • 15.15 horas: Alianza Atlético vs Juan Pablo II - Estadio Campeones del 36, Piura
  • 19.00 horas Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso - Estadio Alejandro Villanueva, Lima

Domingo 14:

  • 12.30 horas: Alianza UDH v Cienciano - Estadio Heraclio Tapia León, Huánuco
  • 15.00 horas: FBC Melgar vs Universitario - Estadio Monumental UNSA, Arequipa
  • 17.30 horas: Cusco FC vs Sporting Cristal - Estadio Garcilaso de la Vega. Cusco

Descansa: Atlético Grau/ADT

Se retoma la Liga 1 con una serie de partidos que ocasionarán más de una modificación en la tabla de posiciones, pues la diferencia entre el primer y cuarto lugar es solo de dos puntos, además se realizará la etapa decisiva y final de la temporada.

Tabla del Torneo Clausura 2025:

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario7715
2. Sporting Cristal61114
3. Cusco FC5613
4. Deportivo Garcilaso7513
5. Alianza Lima7212
6. Alianza Universidad7-110
7. Sport Huancayo709
8. Melgar7-19
9. Chankas6-49
10. Cienciano628
11. Atlético Grau7-27
12. ADT7-67
13. Alianza Atlético516
14. Juan Pablo II6-26
15. Comerciantes Unidos6-35
16. Ayacucho FC6-44
17. Sport Boys7-74
18. UTC5-42
19. Binacional---

Tabla acumulada de la Liga 1 2025

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario253354
2. Alianza Lima251449
3. Cusco FC232047
4. Sporting Cristal241846
5. Deportivo Garcilaso251440
6. Alianza Atlético231140
7. Melgar25740
8. Sport Huancayo25239
9. Los Chankas24-432
10. Cienciano24631
11. ADT25-1231
12. Atlético Grau25-329
13. Juan Pablo II24-1025
13. Sport Boys25-924
15. UTC23-2121
16. Alianza Universidad25-1821
17. Ayacucho FC24-1719
18. Comerciantes Unidos24-1716
19. Binacional---

Binacional fue expulsado de la Liga 1.

