0

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso y qué canal transmite partido del Clausura?

Conoce el horario y dónde ver el partido de Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura desde el Estadio Alejandro Villanueva, Matute.

Diego Medina
Alianza Lima y Deportivo Garcilaso juegan por el Torneo Clausura 2025.
Alianza Lima y Deportivo Garcilaso juegan por el Torneo Clausura 2025. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

Todo listo para la reanudación del Torneo Clausura con un partido vibrante entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso. Ambos combinados se ubican en los primeros lugares de la tabla de posiciones, por lo que estos 90 minutos en Matute serán fundamentales para marcar diferencias en la clasificación general.

Alianza Lima definió el futuro de Eryc Castillo.

PUEDES VER: Confirman futuro de Eryc Castillo tras destacar en Alianza Lima: "Es casi un hecho…"

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso?

El choque entre Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 se juega este sábado 13 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute. Los blanquiazules no tienen margen de error si es que realmente quieren hacerse con el título del certamen.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso?

El choque entre blanquiazules y cusqueños inicia a partir de las 19:00 horas locales (00:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

  • México: 18:00 horas
  • Perú, Ecuador, Colombia: 19:00 horas
  • Chile, Venezuela, Bolivia: 20:00 horas
  • Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay: 21:00 horas
  • España: 02:00 horas (domingo 14 de septiembre)

¿Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso se verá por la señal en vivo de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) mediante los operadores de DirecTV y Win TV. De igual manera, podrás sintonizarlo vía streaming a través de la app de L1 Play (Liga 1 Play) y DGO.

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

Alianza Lima anuncia partido ante Deportivo Garcilaso.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Deportivo Garcilaso?

Alianza Lima viene de afrontar el clásico del fútbol peruano ante Universitario de Deportes. Los blanquiazules igualaron 0-0 en el Estadio Monumental y perdieron la oportunidad de recortar distancias en la tabla de posiciones. Por su parte, Deportivo Garcilaso igualó en casa ante Sport Huancayo y logró sostener el cuarto lugar de la clasificación en el Torneo Clausura.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. DT de Paraguay impacta al elogiar a 3 jugadores de Perú tras valioso triunfo: "Grandes diferencias"

  2. Tristeza en Matute: Alianza Lima perdió 4-3 por penales en el torneo de la Conmebol

  3. FPF anunció salida de Ibáñez y mencionó al nuevo DT de la selección peruana: "Una nueva era"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano