¿A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso y qué canal transmite partido del Clausura?

Todo listo para la reanudación del Torneo Clausura con un partido vibrante entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso. Ambos combinados se ubican en los primeros lugares de la tabla de posiciones, por lo que estos 90 minutos en Matute serán fundamentales para marcar diferencias en la clasificación general.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso?

El choque entre Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 se juega este sábado 13 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute. Los blanquiazules no tienen margen de error si es que realmente quieren hacerse con el título del certamen.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso?

El choque entre blanquiazules y cusqueños inicia a partir de las 19:00 horas locales (00:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 18:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 19:00 horas

Chile, Venezuela, Bolivia: 20:00 horas

Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay: 21:00 horas

España: 02:00 horas (domingo 14 de septiembre)

¿Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso se verá por la señal en vivo de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) mediante los operadores de DirecTV y Win TV. De igual manera, podrás sintonizarlo vía streaming a través de la app de L1 Play (Liga 1 Play) y DGO.

Alianza Lima anuncia partido ante Deportivo Garcilaso.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Deportivo Garcilaso?

Alianza Lima viene de afrontar el clásico del fútbol peruano ante Universitario de Deportes. Los blanquiazules igualaron 0-0 en el Estadio Monumental y perdieron la oportunidad de recortar distancias en la tabla de posiciones. Por su parte, Deportivo Garcilaso igualó en casa ante Sport Huancayo y logró sostener el cuarto lugar de la clasificación en el Torneo Clausura.