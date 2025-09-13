0
Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por la Liga 1

La reacción de Carlos Bustos ante golazos de Deportivo Garcilaso sobre Alianza Lima - VIDEO

El ex técnico de Alianza Lima, Carlos Bustos fue captado por las cámaras durante el partido de Deportivo Garcilaso en Matute. ¿Cómo reaccionó?

Erickson Acuña
Carlos Bustos fue captado durante el Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso.
Carlos Bustos fue captado durante el Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso. | L1 MAX | Composición: Líbero
Alianza Lima y Deportivo Garcilaso se enfrentan por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Para sorpresa de los hinchas locales, el cuadro cusqueño dio vuelta al 1-0 en contra y comenzó a imponerse sobre los blanquiazules cuando apenas se jugaba el primer tiempo.

Durante uno de los goles de la visita, una cámara de la transmisión del encuentro captó la reacción Carlos Bustos, exténico del equipo ‘íntimo’ que salió campeón, regresó a Matute como rival. Un encuentro que comenzó con muchas emociones en ambas áreas donde el juego se puso de ida y vuelta.

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

