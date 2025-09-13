0
Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por la Liga 1

Medio brasileño calificó a Erick Noriega con firme comentario tras derrota de Gremio: "No es..."

Gremio perdió ante Mirassol por el Brasileirao y la prensa brasileña no dudó en calificar públicamente a Erick Noriega tras estar involucrado en el gol.

Erickson Acuña
Erick Noriega y un sorpresivo mensaje tras partido de Gremio.
Erick Noriega y un sorpresivo mensaje tras partido de Gremio. | Premiere/Mirassol | Composición: Líbero
Erick Noriega volvió a la acción en el Brasileirao donde Gremio perdió ante Marissol por la fecha 23, generando diversas reacciones en los hinchas del cuadro tricolor que esperaban el triunfo en casa. Tras el pitazo final del árbitro, los diversos comentarios y análisis comenzaron.

Erick Noriega y su gran aparición en el Gremio vs Mirassol.

PUEDES VER: ¡Espectacular! Erick Noriega realizó gran salvada para evitar el gol de Mirassol y Brasil se rinde

Y es que algunos portales brasileños se refirieron al rendimiento del plantel de Mano Menezes, siendo Globoesporte uno de ellos, según sus recientes publicaciones que compartió. Con este resultado, el equipo del ‘Samurái’ se aleja un poco del objetivo en la tabla de posiciones para desazón de los aficionados.

(Video: Premiere)

¿Qué dijeron en Brasil sobre Erick Noriega en el partido Gremio vs Mirassol?

“Jugó con soltura y también alivió la defensa con pases de calidad. Demostró que para él, defender no es cuestión de improvisación”, indicaron. Cabe mencionar que el exzaguero de Alianza Lima inició el encuentro de titular tras su gran debut en la jornada anterior ante Flamengo.

Contra Mirassol tuvo un buen trabajo, pero no pudo hacer más para evitar el gol de la victoria del equipo visitante y se vio involucrado en la jugada, según mostraron las imágenes de la transmisión del partido. Pese a ello, los elogios por parte de los hinchas de Gremio no pararon.

Erick Noriega inició en Brasil una nueva historia en su carrera futbolística tras dejar el conjunto blanquiazul hace poco. El importante defensa peruano busca dejar huella en el extranjero y ya va dando buenas impresiones en sus primeros compromisos.

Erick Noriega

La calificación sobre Erick Noriega en Globoesporte

¿Cuántos se cotiza Erick Noriega?

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Erick Noriega tiene un valor en el mercado actual de 2,00 mill. €.

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

