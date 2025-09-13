Medio brasileño calificó a Erick Noriega con firme comentario tras derrota de Gremio: "No es..."

Erick Noriega volvió a la acción en el Brasileirao donde Gremio perdió ante Marissol por la fecha 23, generando diversas reacciones en los hinchas del cuadro tricolor que esperaban el triunfo en casa. Tras el pitazo final del árbitro, los diversos comentarios y análisis comenzaron.

Y es que algunos portales brasileños se refirieron al rendimiento del plantel de Mano Menezes, siendo Globoesporte uno de ellos, según sus recientes publicaciones que compartió. Con este resultado, el equipo del ‘Samurái’ se aleja un poco del objetivo en la tabla de posiciones para desazón de los aficionados.

(Video: Premiere)

¿Qué dijeron en Brasil sobre Erick Noriega en el partido Gremio vs Mirassol?

“Jugó con soltura y también alivió la defensa con pases de calidad. Demostró que para él, defender no es cuestión de improvisación”, indicaron. Cabe mencionar que el exzaguero de Alianza Lima inició el encuentro de titular tras su gran debut en la jornada anterior ante Flamengo.

Contra Mirassol tuvo un buen trabajo, pero no pudo hacer más para evitar el gol de la victoria del equipo visitante y se vio involucrado en la jugada, según mostraron las imágenes de la transmisión del partido. Pese a ello, los elogios por parte de los hinchas de Gremio no pararon.

Erick Noriega inició en Brasil una nueva historia en su carrera futbolística tras dejar el conjunto blanquiazul hace poco. El importante defensa peruano busca dejar huella en el extranjero y ya va dando buenas impresiones en sus primeros compromisos.

La calificación sobre Erick Noriega en Globoesporte

¿Cuántos se cotiza Erick Noriega?

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Erick Noriega tiene un valor en el mercado actual de 2,00 mill. €.