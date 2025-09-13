¡Espectacular! Erick Noriega realizó gran salvada para evitar el gol de Mirassol y Brasil se rinde

Gremio y Mirassol se enfrentaron por una nueva jornada del Brasileiraio en el que Erick Noriega volvió a ser titular tras su brillante actuación en la jornada anterior. Para alegría de sus seguidores e hinchas de cuadro tricolor, volvió a dejar buenas impresiones en el terreno de juego desde el primer tiempo.

El popular ‘Samurai’ demostró una vez más su gran capacidad en la defensa con espectaculares intervenciones, tal como sucedió en la parte inicial cuando el rival se acercaba al área con mucho peligro. Como era de esperarse, su gran salvada generó los elogios de los hinchas en las tribunas.

Erick Noriega salvó a Gremio con monumental intervención

Se jugaba la recta final de los primeros 45 minutos cuando Mirassol se fue al ataque. Un pase ‘envenenado’ desde el medio encendió las alarmas, pero Erick Noriega estuvo atento para rechazar de manera oportuna con el pie el balón, sorprendiendo a todos.

(Video: Premiere)

Como era de esperarse, esta salvada del zaguero peruano generó los elogios de los hinchas dentro y fuera del estadio, pues las redes sociales no dudaron en resaltar el buen trabajo que viene teniendo el zaguero nacional en su segundo partido con el equipo de Mano Menezes.

Erick Noriega: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Erick Noriega tiene un valor en el mercado actual de 1,40 mill. €.