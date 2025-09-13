0
Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por la Liga 1

¡Espectacular! Erick Noriega realizó gran salvada para evitar el gol de Mirassol y Brasil se rinde

El exdefensa de Alianza Lima, Erick Noriega sorprendió a Mirassol con una espectacular salvada que evitó la caída de Gremio por el Brasileirao.

Erick Noriega y su gran aparición en el Gremio vs Mirassol. | Premiere | Composición: Líbero
Gremio y Mirassol se enfrentaron por una nueva jornada del Brasileiraio en el que Erick Noriega volvió a ser titular tras su brillante actuación en la jornada anterior. Para alegría de sus seguidores e hinchas de cuadro tricolor, volvió a dejar buenas impresiones en el terreno de juego desde el primer tiempo. 

Alianza Lima y Deportivo Garcilaso se enfrentan por el Torneo Clausura de la Liga 1

PUEDES VER: Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso EN VIVO por Liga 1: hora, canal y alineaciones del duelo en Matute

El popular ‘Samurai’ demostró una vez más su gran capacidad en la defensa con espectaculares intervenciones, tal como sucedió en la parte inicial cuando el rival se acercaba al área con mucho peligro. Como era de esperarse, su gran salvada generó los elogios de los hinchas en las tribunas.

Erick Noriega salvó a Gremio con monumental intervención

Se jugaba la recta final de los primeros 45 minutos cuando Mirassol se fue al ataque. Un pase ‘envenenado’ desde el medio encendió las alarmas, pero Erick Noriega estuvo atento para rechazar de manera oportuna con el pie el balón, sorprendiendo a todos.

(Video: Premiere)

Como era de esperarse, esta salvada del zaguero peruano generó los elogios de los hinchas dentro y fuera del estadio, pues las redes sociales no dudaron en resaltar el buen trabajo que viene teniendo el zaguero nacional en su segundo partido con el equipo de Mano Menezes.

Erick Noriega: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Erick Noriega tiene un valor en el mercado actual de 1,40 mill. €.

AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

