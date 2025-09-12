¡Inédito! La dura noticia que conoció Erick Noriega con Gremio tras Eliminatorias: "Desvinculación..."

Erick Noriega está de regreso a Gremio de Brasil donde se pondrá nuevamente a las órdenes del técnico Mano Menezes con miras al Brasileirao 2025. El destacado futbolista fue parte de la última fecha doble de las Eliminatorias Copa del Mundo 2026 con la selección peruana, y luego de ser parte de este proceso, acaba de conocer una inesperada noticia. ¿Qué pasó?

La noticia que recibió Erick Noriega en Gremio tras jugar las Eliminatorias 2026

Según la información que brindó el periodista Kaliel Dorneles en sus redes sociales, Gustavo Vargas, quien fuera analista de mercado del 'Tricolor Gaúcho', además de pieza clave para el fichaje del 'Samurái' al cuadro brasileño pidió su salida de la institución de forma repentina.

"Además de Erick Noriega, el analista Gustavo Vargas también fue responsable de la contratación de Bitello. ¡Gustavo Vargas solicitó su desvinculación!", señaló el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Gustavo Vargas no seguirá en Gremio de Brasil

Gremio fichó a Erick Noriega hasta el 2028

Cabe mencionar que, Gremio de Porto Alegre sumó a sus filas al defensa Erick Noriega luego de destacar con la camiseta de Alianza Lima a lo largo de la presente temporada. En su primer partido con el 'Tricolor', el 'Samurái' sorprendió a los hinchas con su nivel, y ahora esperan que siga haciendo historia con la camiseta del conjunto de Brasil.

Precisamente, el próximo reto que deberá afrontar el equipo de Mano Menezes será este sábado 13 de septiembre contra Mirassol por la jornada 23 del Brasileirao 2025 a las 14:00 horas de Perú. Noriega buscará ganarse nuevamente un lugar en el once como titular.

Valor en el mercado de Erick Noriega

Transfermarkt, portal especializado en la venta de jugadores en todo el mundo indica que la actual cotización de Erick Noriega es de 2 millones de euros en el mercado de pases a sus 23 años.