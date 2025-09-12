Gremio y la tajante decisión que tomó con Erick Noriega tras fracaso con Perú en Eliminatorias

Tras la fecha FIFA, el Brasileirao se reanuda y los diversos equipos luchan por lograr el título, siendo Gremio uno de ellos. En ese contexto, y previo a su partido contra Mirassol, el club de Erick Noriega llamó la atención de los hinchas y seguidores con una importante publicación que realizó.

Cabe recordar que el ‘Samurái’ tuvo un gran debut en el campeonato, siendo una de las figuras del encuentro frente a Flamengo en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. El exdefensa de Alianza Lima se llevó los aplausos de los hinchas del 'Tricolor Gaúcho' luego de su gran performance.

Gremio sorprendió con una importante decisión sobre Erick Noriega

Gremio enfrenta a Mirassol por una nueva fecha del Brasileirao, generando mucha expectativa en los aficionados. Luego de no lograr el objetivo de clasificar al Mundial 2026 con la selección peruana, Erick Noriega se unió a los entrenamientos del equipo de Mano Menezes y podría tener minutos en dicho partido.

A través de una llamativa gráfica, el club compartió los detalles del compromiso en el Estadio Arena do Gremio donde el ‘Samurái’ aparece al lado de otras figuras del plantel. Una publicación que el propio defensa nacional no dudó en compartir en sus recientes Instagram Stories.

La publicación de Gremio que Erick Noriega compartió

Cabe recordar que el futbolista peruano es considerado como uno de los zagueros más importantes que tuvo la Liga 1 en los últimos años. Su gran temporada con el equipo de Néstor Gorosito le permitió ser opción de formar parte de clubes del extranjero, llegando finalmente a Gremio de Porto Alegre.