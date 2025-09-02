¿Erick Noriega no seguirá en Gremio? La buena noticia para Alianza Lima sobre el 'Samurái'

Gremio y Flamengo empataron por el Brasileirao, siendo Erick Noriega la gran figura del partido por la jornada 22 disputado en el Estadio Maracaná. Y es que el popular ‘Samurai’ dejó buenas impresiones en los hinchas y medios locales, por lo que su seguidores y aficionados de Alianza Lima se ilusionan con su futuro.

El zaguero peruano quiere dejar huella en Brasil y lo demostró en su primer partido en condición de visita. Aunque su salida del club blanquiazul generó tristeza en su hinchada, lo cierto es que inició con el pie derecho esta nueva etapa en su carrera, por lo que muchos imaginan que no continuará en su nuevo club por mucho tiempo.

Erick Noriega y una nueva historia con camiseta de Gremio de Porto Alegre

“Si sigue así no creo que dure mucho en Gremio, probablemente lo veamos en Europa. Y recordemos que Alianza Lima tiene un porcentaje, o sea que si Gremio lo decide vender le va a caer un porcentaje a Alianza y va a ser mucho mayor, porque una cosa es que se vaya de un equipo peruano y otra cosa es que se vaya desde Brasil”, dijo la periodista Ana Lucía Rodríguez en el programa ‘Hablemos de Max’ de L1 MAX.

Aunque es muy pronto para pensar en una rápida salida de Brasil para llegar a Europa, lo cierto es que Erick Noriega sigue captando la atención por estos días luego de su gran debut en el elenco brasileño.

Para muchos hinchas, el ‘Samurái’ es uno de los futbolistas peruanos más importantes en la defensa que tuvo la Liga 1 en los últimos años. Su gran temporada con Alianza Lima le permitió ser opción de formar parte de clubes del extranjero, firmando así por Gremio de Porto Alegre donde ya comenzó a ser noticia.

Así fue el cabezazo de Erick Noriega que salvó a Gremio

¿Cuánto pagó Gremio por Alianza Lima?

El acuerdo entre Gremio y Alianza Lima se cerró en alrededor de 1,8 millones de dólares, monto que puede crecer hasta las 2 millones si se cumplen algunas variables.