Erick Noriega sorprende a jugador de selección peruana y le dio un emotivo regalo de Gremio

Tras gran expectativa, Erick Noriega debutó en Gremio de Porto Alegre enfrentando a Flamengo por la fecha 22 del Brasileirao. Luego de su buen partido en el Estadio Maracaná, el ‘Samurái’ tuvo un inesperado gesto con un compañero de la selección peruana a la que se sumó para la última fecha doble de Eliminatorias 2026.

Y es que el exzaguero de Alianza Lima dejó Brasil para quedar a las órdenes del entrenador Óscar Ibáñez en Montevideo donde la Blanquirroja enfrentará a Uruguay buscando la hazaña para avanzar al repechaje al quedar en una situación incómoda en la tabla de posiciones.

Erick Noriega sorprendió a un compañero de la selección peruana

De acuerdo a sus recientes Instagram Stories, el defensa nacional, Carlos Zambrano compartió el obsequio que le dio el ‘Samurái’. Se trata de una camiseta de Gremio con el apellido del futbolista: “Tremendo presente de mi hermano (sin pedírsela aún) Erick Noriega. Sigue en ese camino, se te quiere”.

No cabe duda del buen compañerismo que tuvieron en Alianza Lima hasta hace poco, antes de dejar la Liga 1. La concentración en Uruguay fue el momento ideal para sorprender al ‘Kaiser’, quien no dudó en difundir este gran detalle, siendo uno de los primeros que se compartió en redes sociales.

Cabe mencionar que el zaguero de 23 años inició una nueva historia en su carrera. Su gran temporada con el elenco blanquiazul le permitió ser opción para clubes del extranjero, firmando así por Gremio de Porto Alegre.

La publicación de Carlos Zambrano en Instagram sobre Erick Noriega

¿Cuánto se cotiza Erick Noriega?

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Erick Noriega tiene un valor en el mercado actual de 1,40 mill. €.