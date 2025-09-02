0

¿Y Gremio? Erick Noriega ahora compartirá equipo con campeón de Europa: "Contratación..."

Tras su destacado debut con Gremio, ahora de acuerdo a prensa brasileña, Erick Noriega compartirá equipo con futbolista que supo ser campeón de Europa.

Erick Noriega jugará junto a figura que conquistó el fútbol europeo
En su primer partido con Gremio, Erick Noriega hizo noticia por su destacada actuación en el empate 1-1 ante Flamengo en el mismísimo Maracaná y ahora el exjugador de Alianza Lima se concentra en lo que será su participación con la selección peruana en la última fecha doble de las Eliminatorias 2026.

Además del 'Samurai', el 'Tricolor gaúcho' quiere seguir reforzando su plantilla para trepar posiciones en el campeonato brasileño y ahora está muy cerca de cerrar el fichaje de Willian, quien llega procedente de la Premier League.

El mediocentro -que también juega de extremo- está sin equipo tras culminar su vínculo con el Fulham y llegará Porto Alegre como agente libre. De acuerdo a Globoesporte, solo faltan detalles para cerrar la incorporación del experimentado futbolista.

"Gremio encamina la contratación del volante Willian, ex Corinthians: el Gremio tiene un acuerdo inicial con el centrocampista, está ultimando los detalles y a la espera de la firma del contrato. El jugador de 37 años era agente libre tras dejar el Fulham inglés", se lee en el prestigioso portal garoto.

Willian muy cerca de firmar por el Gremio de Erick Noriega.

En su prolongada carrera, Willian ha jugado en gigantes como Arsenal y Chelsea, con este último conquistó el título de la Europa League en la temporada 2018-2019. También tuvo actuó en Ucrania, Rusia y Grecia.

¿Hasta cuándo tiene contrato Erick Noriega con Alianza Lima?

Tras dejar a Alianza Lima a cambio de un monto alrededor a los 1,8 millones de dólares, Erick Noriega firmó contrato por Gremio hasta diciembre del 2028.

