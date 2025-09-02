Juan Jayo impacta al señalar que Noriega puede quitarle el puesto a titular de Perú: "Será un..."

La selección peruana ya está en Montevideo donde se jugará sus últimas cartas ante Uruguay, en la fecha 17 de las Eliminatorias 2026. Erick Noriega será uno de los futbolistas que llegará en un gran nivel tras su debut oficial con Gremio de Brasil. En medio de ello, Juan Jayo Legario sorprendió al señalar que el 'Samurái' puede quitarle el puesto a un titular indiscutible en la 'Bicolor'.

Juan Jayo indicó que Noriega puede quitarle el puesto a titular de Perú

Se trata de Renato Tapia. En el programa de YouTube, 'Estudio Fútbol', el referente del cuadro blanquiazul resaltó que Noriega pueda desempeñarse en dos posiciones (defensa y volante central), de manera que, ahora se perfila como la principal competencia del 'Cabezón' en el mediocampo del 'equipo de todos'.

"No debemos preocuparnos tanto de que si no hay centrales o volantes de contención. Creo que Erick viene con una fuerza que tranquilamente ahora le podría pelear el puesto a Renato Tapia. Será un dolor de cabeza para las próximas Eliminatorias porque se debe decidir si se le pone de central o volante", expresó.

Renato Tapia está convocado para la última fecha doble de las Eliminatorias 2026

Así también, Jayo Legario destacó el crecimiento profesional que viene teniendo el flamante refuerzo de Gremio de Porto Alegre. "Lo de Erick, me pone contento porque es un chico que ha venido progresando desde abajo. Sus decisiones que tomó en su momento, están dando resultados", acotó.

Erick Noriega debutó con Gremio en el empate contra Flamengo

El pasado 31 de agosto, el 'Samurái', hizo su estreno con la camiseta del 'Tricolor Gaúcho', cuando su equipo igualó 1-1 contra Flamengo por la jornada 22 del Brasileirao en el Estadio Maracaná. Durante el entretiempo del encuentro, el zaguero de 23 años conversó con la prensa, y se refirió al rendimiento que mostraba el elenco local.

"Ha sido un partido muy bueno y muy intenso. Flamengo tiene jugadores muy fuertes, rápidos y talentosos. Estamos trabajando como entrenamos esta semana, así que seguiremos adelante", sostuvo.