Erick Noriega se unió a la selección peruana e impactó sobre su posible titularidad: "Voy a..."

La selección peruana continúa sus preparativos para poder enfrentar a Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La 'Bicolor' viene incorporando a los futbolistas que militan en el exterior, entre ellos Erick Noriega. El 'Samurái' llegó a Montevideo para sumarse a la concentración y sorprendió al dar potentes declaraciones sobre sus posible titularidad.

Erick Noriega habló sobre su posible titularidad

En su arribo al aeropuerto de Montevideo, Erick Noriega fue interceptado por las cámaras de 'Fútbol en América' y, entre otros temas, le consultaron por su posición en el campo preferida en caso logre iniciar como titular ante Uruguay.

Ante ello, Noriega fue claro al asegurar que él buscará su mejor rendimiento, sin importar que lugar en el campo ocupe. "¿De central o volante este jueves?", le preguntaron. "Donde sea, donde me toque jugar, voy a dar lo mejor", respondió el futbolista.

Video: Fútbol en América

Y es que, la posibilidad de que Erick Noriega sea titular ante Uruguay han ido aumentando con el transcurso de los días. Esto especialmente al gran nivel que ha mostrado antes de su salida a Alianza Lima y tras su asombroso debut con Gremio en el Brasileirao. Adicional a ello, cabe señalar que el DT Óscar Ibáñez plantea un once con varias sorpresas.

Erick Noriega reveló su sentir luego de enterarse que debutaría con Gremio

De igual manera, le consultaron a Noriega por la sensación que sintió al enterarse que iba a ser titular con Gremio. Sobre ello, el exjugador de Alianza Lima reveló que estaba sumamente nervioso por la necesidad de los puntos del equipo e indicó que está muy feliz por haber logrado un hito especial en su carrera.

"Ha sido un partido muy especial, fue un sueño que estoy cumpliendo con mi familia. Esto recién empieza y quiero seguir mejorando. Ahora estoy enfocado en la selección. Estoy bien mental y físicamente. Estaba cag***, bastante nervioso por la presión que tenía el partido, por el momento, pero gracias a Dios todo salió bien", mencionó.