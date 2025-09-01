- Hoy:
- Partidos de hoy
- Erick Noriega
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Zambrano sorprende hablando de las posibilidades de clasificar al Mundial 2026: "Simplemente..."
Carlos Zambrano fue entrevistado y le consultaron sobre las posibilidades de la selección peruana en clasificar al repechaje de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Su respuesta sorprenderá.
Carlos Zambrano es uno de los jugadores más experimentados de la convocatoria de Óscar Ibáñez para la doble fecha de Eliminatorias 2026, en la cual la selección peruana se enfrentará a Uruguay en Montevideo y a Paraguay en Lima. En medio de esta situación, el defensor peruano fue consultado sobre las posibilidades de clasificar al Mundial 2026, y su respuesta fue sorprendente.
PUEDES VER: Eliminatorias 2026: Perú y los únicos resultados que necesita para clasificar al Mundial 2026
Carlos Zambrano sobre las posibilidades de clasificar al Mundial 2026
El canal de YouTube de la Selección Peruana entrevistó a Carlos Zambrano y le consultó sobre su visión de clasificar al repechaje de las Clasificatorias 2026 rumbo al Mundial organizado en Estados Unidos en 2026.
Zambrano, en respuesta a esta consulta, dejó en claro que no será fácil lograr la ansiada clasificación al repechaje para luego ir al Mundial, pero que ganar y obtener los 3 puntos será importante para seguir soñando.
Video: Selección peruana
"Simplemente tenemos que dejar de lado la tabla, no mirar eso. Creo que hemos venido haciendo bien los últimos partidos. Vamos a lucharlo. Ellos saben que Perú nunca ha sido fácil. Todos los partidos son distintos. Iremos por los 3 puntos, es nuestra única salvación", afirmó en la página oficial de la bicolor.
Carlos Zambrano y su confianza en la selección peruana
Por último, Carlos Zambrano recalcó el crecimiento del fútbol peruano en los torneos internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Asimismo, destacó a los jugadores que han sido convocados para esta doble fecha de Eliminatorias 2026 con un firme mensaje que denota confianza en si mismos para alcanzar los 6 puntos y la clasificación.
"El torneo local ha ido creciendo, y esto se ha reflejado en los torneos internacionales. Contamos con un equipo experimentado que puede hacerle frente a cualquier selección. Ya lo hemos demostrado anteriormente cuando nadie confiaba en nosotros frente a Colombia y Ecuador. A pesar de que supuestamente eran favoritos, jugamos grandes partidos. Este encuentro no será distinto" afirmó.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00