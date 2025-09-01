Zambrano sorprende hablando de las posibilidades de clasificar al Mundial 2026: "Simplemente..."

Carlos Zambrano es uno de los jugadores más experimentados de la convocatoria de Óscar Ibáñez para la doble fecha de Eliminatorias 2026, en la cual la selección peruana se enfrentará a Uruguay en Montevideo y a Paraguay en Lima. En medio de esta situación, el defensor peruano fue consultado sobre las posibilidades de clasificar al Mundial 2026, y su respuesta fue sorprendente.

Carlos Zambrano sobre las posibilidades de clasificar al Mundial 2026

El canal de YouTube de la Selección Peruana entrevistó a Carlos Zambrano y le consultó sobre su visión de clasificar al repechaje de las Clasificatorias 2026 rumbo al Mundial organizado en Estados Unidos en 2026.

Zambrano, en respuesta a esta consulta, dejó en claro que no será fácil lograr la ansiada clasificación al repechaje para luego ir al Mundial, pero que ganar y obtener los 3 puntos será importante para seguir soñando.

Video: Selección peruana

"Simplemente tenemos que dejar de lado la tabla, no mirar eso. Creo que hemos venido haciendo bien los últimos partidos. Vamos a lucharlo. Ellos saben que Perú nunca ha sido fácil. Todos los partidos son distintos. Iremos por los 3 puntos, es nuestra única salvación", afirmó en la página oficial de la bicolor.

Carlos Zambrano y su confianza en la selección peruana

Por último, Carlos Zambrano recalcó el crecimiento del fútbol peruano en los torneos internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Asimismo, destacó a los jugadores que han sido convocados para esta doble fecha de Eliminatorias 2026 con un firme mensaje que denota confianza en si mismos para alcanzar los 6 puntos y la clasificación.

"El torneo local ha ido creciendo, y esto se ha reflejado en los torneos internacionales. Contamos con un equipo experimentado que puede hacerle frente a cualquier selección. Ya lo hemos demostrado anteriormente cuando nadie confiaba en nosotros frente a Colombia y Ecuador. A pesar de que supuestamente eran favoritos, jugamos grandes partidos. Este encuentro no será distinto" afirmó.