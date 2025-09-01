Oliver Sonne se unió a la selección peruana y sorprende con inéditas declaraciones: "Estoy en..."

En horas de la noche del pasado domingo 31 de agosto, una de las incorporaciones internacionales arribó a la concentración de la selección peruana en Montevideo, Uruguay. Se trata de Oliver Sonne, futbolista que viene sumando minutos con Burnley en la Premier League y Carabao Cup.

Luego de anotar un gol e ingresar en un duelo complicado ante Manchester United, el lateral danés-peruano tomó su maleta y enrumbó a la capital uruguaya para trabajar cuanto antes con la Bicolor. Es claro que atraviesa un gran momento en lo deportivo, por lo que Óscar Ibáñez evaluará la posibilidad de darle minutos ante los 'charrúas'.

Tras su arribo a Montevideo, Oliver Sonne se animó a dar unas declaraciones con un mejora español para sorpresa de los aficionados. El futbolista de Burnley expresó estar contento por el momento que vive en la Premier League, por lo que ahora espera retribuir esa experiencia en los dos cotejos claves de Eliminatorias.

"Sí. Estoy en un buen momento ahora. Burnley es un buen equipo y estoy en una buena temporada con Burnley. Estamos en la Premier League y estamos mejorando. Estoy feliz. ¿Jugar de '9'? Sí (risas)", declaró Oliver Sonne a "Fútbol en América".

(VIDEO: Fútbol en América)

Selección peruana tendrá el plantel completo

A más tardar para este martes 2 de septiembre, la selección peruana contará con el equipo completo para los últimos trabajos de cara al partido ante Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El equipo dirigido por Óscar Ibáñez ha tenido más tiempo con los futbolistas del entorno local, por lo que ya ha ido probando variantes en base a los convocados de Liga 1.

Se espera que con el pasar de las horas se sumen los futbolistas que están en consideración y que culminaron sus respectivos partidos con sus clubes en el exterior. Estos son los casos como Luis Advíncula, Marcos López, Pedro Gallese, Renato Tapia, entre otros.