Marcos López rompe su silencio y se emociona al marcar su primer gol con Copenhague: "Estoy orgulloso"

Marcos López es el peruano del momento tras anotar su primer gol con camiseta de Copenhague en la Superliga de Dinamarca. Nuestro compatriota tomó responsabilidad en un tiro libre y abrió el marcador a favor de su equipo en la goleada de 5-1 sobre Randers en condición de visita.

Tras el pitazo final, el ex Sporting Cristal se dio un tiempo para brindar declaraciones y se emocionó al expresar que fue su primera anotación con camiseta de Copenhague. Sabe que ha trabajado arduamente durante varias semanas, por lo que esta anotación es recompensa a su constancia.

"Sí, me siento muy feliz de marcar mi primer gol con este equipo. Es especial para mí marcar un gol. Lo más importante, obviamente, es la victoria, pero sí, el gol fue increíble. Entreno mucho así que hoy se dio. Espero que en el futuro vengan más tiros libres. He esperado mucho tiempo para marcar un gol, así que traté de dar una asistencia, pero obviamente marcar un gol es especial. Soy lateral izquierdo, así que cada vez que puedo marcar un gol, estoy feliz y orgulloso. Espero con ansias el futuro para marcar más goles y dar más asistencias", expresó Marcos López.

Marcos López se unirá a la selección peruana

El lateral peruano sabe que luego debe unirse a la selección nacional para los últimos duelos de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Nuestro compatriota ahora se mentalizará en la Bicolor, pero sabiendo que no deben perder el rumbo con Copenhague al tener que afrontar un torneo de alto nivel como la UEFA Champions League.

"Sí, sabemos que somos el mejor equipo, así que cada partido que tenemos que jugar con esa mentalidad. A partir de ahí tenemos que mantenerlo al nivel más alto posible como equipo. Ahora es el último partido antes del parón internacional, pero tenemos que volver más fuertes. Conseguimos un boleto para la Champions League. Tenemos que pensar en eso, tenemos que volver más fuertes porque es un juego difícil después del receso internacional nacional, así que como grupo tenemos que estar preparados para el futuro", agregó.