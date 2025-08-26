0

Copenhague vs. Basel EN VIVO: hora y dónde ver la Champions League con Marcos López

Mira la transmisión del Copenhague vs. Basel EN VIVO por los playoffs de la Champions League, con la presencia de Marcos López, este miércoles 27 de agosto.

Francisco Esteves
Copenhague vs Basel EN VIVO.
Copenhague vs Basel EN VIVO. | Foto: Composición Líbero.
COMPARTIR

No te pierdas el partido entre Copenhague vs. Basel EN VIVO por la vuelta de los playoffs de la Champions League 2025/26, este miércoles 27 de agosto desde el Parken Stadion y desde las 14.00 horas de todo el Perú, con la participación de Marcos López. La transmisión del compromiso será vía ESPN y a continuación te brindamos todos los detalles para que disfrutes del mismo.

Oliver Sonne se lució con agónico gol para Burnley.

PUEDES VER: ¡Euforia total! Oliver Sonne marca agónico gol con Burnley a los 91' y clasifican en la Carabao Cup

Este encuentro definirá un boleto a la Fase de Grupos, aunque ahora con el nuevo formato es uno en general, y ambos clubes lo dejarán todo para seguir compitiendo junto a los equipos más grandes del mundo. En la ida jugada en Suiza los dos igualaron 1-1 con goles de Xherdan Shaquiri y Gabriel Pereira, porque en cuanto a localía ahora el equipo del lateral de la selección peruana tiene la ventaja.

Marcos López buscará la clasificación con Basel.

Copenhague vs. Basel: horarios del partido

Te brindamos los diferentes horarios dependiendo tu país de residencia:

  • México y Costa Rica: 13.00 horas
  • Perú, Ecuador y Colombia: 14.00 horas
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 15.00 horas
  • Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 16.00 horas

¿Dónde ver EN VIVO Copenhague vs. Basel?

La transmisión del partido entre Copenhague vs. Basel estará a cargo de ESPN 3 para toda Sudamérica, pero también podrás ver el duelo de la Champions League totalmente online mediante Disney Plus, en caso cuentes con una suscripción pagada a la mencionada plataforma de streaming.

Copenhague vs. Basel: posibles alineaciones

  • FC Copenhague: D. Kotarski, M. López, P. Hatzidiakos, Gabriel Pereira, R. Huescas, W. Clem, L. Lerager, Robert Silva, M. Elyounoussi, J. Larsson, A. Cornelius.
  • Basel: M. Hitz, D. Schmid, N. Vouilloz, A. Barii, K. Tsunemoto, L. Leroy, Metinho, P. Otele, X. Shaqiri, M. otiek, A. Ajeti.

Copenhague: últimos partidos

Estos son los últimos cinco partidos de Copenhague:

  • Copenhague 1-1 Basel
  • Basel 1-1 Copehnague
  • Nordsjaelland 1-3 Copenhague
  • Copenhague 5-0 Malmö
  • Copenhague 2-3 Aarhus

Basel: últimos partidos

Estos son los últimos cinco duelos de Basel:

  • Basel 1-1 Copenhague
  • Biel 1-6 Basel
  • Lugano 3-1 Basel
  • Basel 4-1 Young Boys
  • Basel 2-1 Grasshoppers

¿En qué estadio juega Copenhague vs. Basel?

El partido por la Champions League se llevará a cabo en el Parken Stadion de Indre Østerbro, ubicado en la ciudad de Copenhague, capital de Dinamarca. Este recinto deportivo posee una capacidad para albergar hasta 42.305 espectadores en sus tribunas.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. ¡Euforia total! Oliver Sonne marca agónico gol con Burnley a los 91' y clasifican en la Carabao Cup

  2. Periodista de Ecuador dio firme comentario sobre Cueva tras ser titular en derrota de Emelec

  3. DT de Oliver Sonne dio rotundo mensaje tras golazo del triunfo y calificó a rival: "Un..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano