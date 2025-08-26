- Hoy:
Copenhague vs. Basel EN VIVO: hora y dónde ver la Champions League con Marcos López
Mira la transmisión del Copenhague vs. Basel EN VIVO por los playoffs de la Champions League, con la presencia de Marcos López, este miércoles 27 de agosto.
No te pierdas el partido entre Copenhague vs. Basel EN VIVO por la vuelta de los playoffs de la Champions League 2025/26, este miércoles 27 de agosto desde el Parken Stadion y desde las 14.00 horas de todo el Perú, con la participación de Marcos López. La transmisión del compromiso será vía ESPN y a continuación te brindamos todos los detalles para que disfrutes del mismo.
Este encuentro definirá un boleto a la Fase de Grupos, aunque ahora con el nuevo formato es uno en general, y ambos clubes lo dejarán todo para seguir compitiendo junto a los equipos más grandes del mundo. En la ida jugada en Suiza los dos igualaron 1-1 con goles de Xherdan Shaquiri y Gabriel Pereira, porque en cuanto a localía ahora el equipo del lateral de la selección peruana tiene la ventaja.Marcos López buscará la clasificación con Basel.
Copenhague vs. Basel: horarios del partido
Te brindamos los diferentes horarios dependiendo tu país de residencia:
- México y Costa Rica: 13.00 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 14.00 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 15.00 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 16.00 horas
¿Dónde ver EN VIVO Copenhague vs. Basel?
La transmisión del partido entre Copenhague vs. Basel estará a cargo de ESPN 3 para toda Sudamérica, pero también podrás ver el duelo de la Champions League totalmente online mediante Disney Plus, en caso cuentes con una suscripción pagada a la mencionada plataforma de streaming.
Copenhague vs. Basel: posibles alineaciones
- FC Copenhague: D. Kotarski, M. López, P. Hatzidiakos, Gabriel Pereira, R. Huescas, W. Clem, L. Lerager, Robert Silva, M. Elyounoussi, J. Larsson, A. Cornelius.
- Basel: M. Hitz, D. Schmid, N. Vouilloz, A. Barii, K. Tsunemoto, L. Leroy, Metinho, P. Otele, X. Shaqiri, M. otiek, A. Ajeti.
Copenhague: últimos partidos
Estos son los últimos cinco partidos de Copenhague:
- Copenhague 1-1 Basel
- Basel 1-1 Copehnague
- Nordsjaelland 1-3 Copenhague
- Copenhague 5-0 Malmö
- Copenhague 2-3 Aarhus
Basel: últimos partidos
Estos son los últimos cinco duelos de Basel:
- Basel 1-1 Copenhague
- Biel 1-6 Basel
- Lugano 3-1 Basel
- Basel 4-1 Young Boys
- Basel 2-1 Grasshoppers
¿En qué estadio juega Copenhague vs. Basel?
El partido por la Champions League se llevará a cabo en el Parken Stadion de Indre Østerbro, ubicado en la ciudad de Copenhague, capital de Dinamarca. Este recinto deportivo posee una capacidad para albergar hasta 42.305 espectadores en sus tribunas.
