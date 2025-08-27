Canal confirmado para ver Copenhague vs Basilea con Marcos López por Champions League

Solo es cuestión de horas para vivir el emocionante partido entre Copenhague vs Basilea por el partido de vuelta de los Playoffs de la UEFA Champions League. Habrá presencia peruana con Marcos López en el conjunto danés, por lo que te damos a conocer el canal de transmisión para vivir este vibrante compromiso.

¿Dónde ver Copenhague vs Basilea con Marcos López?

Este partido de Champions League entre Copenhague vs Basilea se verá por la señal en vivo de ESPN 3 en el Perú y toda Latinoamérica. Asimismo, podrás seguirlo vía streaming mediante la app de Disney Plus y DGO mediante tu teléfono móvil, PC y SmarTV.

Copenhague de Marcos López anuncia su partido de Champions League.

Canales de transmisión para ver Copenhague vs Basilea

Argentina: FOX Sports 2, Disney Plus

Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: Disney Plus, ESPN 3

Brasil: MAX Brasil

Chile: Disney Plus

México: Caliente TV, Amazon Prime Video

España: Movistar+

Estados Unidos: Paramount+, TUDN, Amazon Prime Video, ViX

¿Qué necesita Copenhague de Marcos López para clasificar a la fase de grupos de Champions League?

Este partido de vuelta entre Copenhague vs Basilea por los Playoffs de la Champions League se encuentra con un marcador de 1-1 en la ida. La ventaja la tiene el equipo de Marcos López, quien cierra la llave en casa ante un duro rival suizo.

Lo que necesita el equipo de Copenhague es una victoria por cualquier marcador que resulte. En caso de un empate por cualquier número de goles, todo se extenderá a tiempo extra hasta que haya un ganador. De persistir la paridad, todo tendrá que concluir desde la tanda de penales.