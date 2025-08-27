- Hoy:
- Partidos de hoy
- Copenhague vs Basel
- Bolívar vs The Strongest
- Inter Miami vs Orlando City
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Canal confirmado para ver Copenhague vs Basilea con Marcos López por Champions League
Marcos López a un partido de clasificar a la fase de grupos de la Champions League. Conoce dónde ver la transmisión del partido Copenhague vs Basilea HOY.
Solo es cuestión de horas para vivir el emocionante partido entre Copenhague vs Basilea por el partido de vuelta de los Playoffs de la UEFA Champions League. Habrá presencia peruana con Marcos López en el conjunto danés, por lo que te damos a conocer el canal de transmisión para vivir este vibrante compromiso.
PUEDES VER: Copenhague vs Basel EN VIVO: a qué hora juega y dónde ver la Champions League con Marcos López
¿Dónde ver Copenhague vs Basilea con Marcos López?
Este partido de Champions League entre Copenhague vs Basilea se verá por la señal en vivo de ESPN 3 en el Perú y toda Latinoamérica. Asimismo, podrás seguirlo vía streaming mediante la app de Disney Plus y DGO mediante tu teléfono móvil, PC y SmarTV.Copenhague de Marcos López anuncia su partido de Champions League.
Canales de transmisión para ver Copenhague vs Basilea
- Argentina: FOX Sports 2, Disney Plus
- Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: Disney Plus, ESPN 3
- Brasil: MAX Brasil
- Chile: Disney Plus
- México: Caliente TV, Amazon Prime Video
- España: Movistar+
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN, Amazon Prime Video, ViX
¿Qué necesita Copenhague de Marcos López para clasificar a la fase de grupos de Champions League?
Este partido de vuelta entre Copenhague vs Basilea por los Playoffs de la Champions League se encuentra con un marcador de 1-1 en la ida. La ventaja la tiene el equipo de Marcos López, quien cierra la llave en casa ante un duro rival suizo.
Lo que necesita el equipo de Copenhague es una victoria por cualquier marcador que resulte. En caso de un empate por cualquier número de goles, todo se extenderá a tiempo extra hasta que haya un ganador. De persistir la paridad, todo tendrá que concluir desde la tanda de penales.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90