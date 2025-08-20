Marcos López se lució con perfecta asistencia con Copenhague en Champions League - VIDEO

Los playoffs de la UEFA Champions League se juegan con presencia peruana. Marcos López defiende los colores del FC Copenhague en busca de la clasificación a la fase de grupos frente al Basilea. En este duelo, el lateral de la selección peruana fue protagonista al asistir de gran manera a Gabriel Pereira para el gol, dejando huella en el ‘viejo continente’.

El empate 1-1 entre el FC Copenhague y el Basilea de Suiza, el equipo del peruano no tuvo el mejor arranque y fue sorprendido en los primeros 15 minutos con un gol de penal convertido por Xherdan Shaqiri. Sin embargo, sobre el final del primer tiempo apareció la figura de Marcos López, quien encendió la ilusión de clasificar a la siguiente ronda del torneo más importante de clubes de la UEFA.

El exjugador de Sporting Cristal fue protagonista en la jugada del empate gracias a una asistencia perfecta. Nuestro compatriota aprovechó un balón por la banda derecha y se lució con un centro milimétrico a la cabeza de Gabriel Pereira, quien solo tuvo que empujar el balón para decretar el 1-1 en el marcador.

Video: ESPN

Números de Marcos López en FC Copenhague

El peruano tuvo un destacado desempeño con el FC Copenhague la temporada pasada, lo que llevó al club a adquirir su pase al Feyenoord. Ahora, en el inicio de la campaña 2025/26, ha mostrado un nivel sobresaliente y se ha consolidado entre los titulares.

En lo que va de la temporada, Marcos López ha disputado 6 encuentros con el conjunto danés y, con la asistencia registrada hoy, sumó su primera contribución de gol en esta campaña. El lateral apunta a seguir brillando en Europa.

¿Cuánto vale Marcos López?

De acuerdo con el portal Transfermarkt, Marcos López tiene una valorización de mercado de 2,5 millones de euros a sus 25 años. Esta cifra ha ido disminuyendo en los últimos años, ya que su máximo histórico fue de 4 millones en 2023. Sin embargo, si logra mantener su gran nivel, su valor podría volver a incrementarse.