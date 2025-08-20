0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs U Católica por Copa Sudamericana
EN VIVO
Cienciano vs Bolívar HOY por la Copa Sudamericana

Marcos López se lució con perfecta asistencia con Copenhague en Champions League - VIDEO

El lateral de la selección peruana, Marcos López, se llevó los aplausos al dar una sensacional asistencia clave con el FC Copenhague por la UEFA Champions League

Angel Curo
Marcos López se lució con perfecta asistencia en Champions League
Marcos López se lució con perfecta asistencia en Champions League | FC Copenhague | Composición: Líbero
COMPARTIR

Los playoffs de la UEFA Champions League se juegan con presencia peruana. Marcos López defiende los colores del FC Copenhague en busca de la clasificación a la fase de grupos frente al Basilea. En este duelo, el lateral de la selección peruana fue protagonista al asistir de gran manera a Gabriel Pereira para el gol, dejando huella en el ‘viejo continente’.

Alianza Lima visita a Universidad Católica por la Copa Sudamericana 2025

PUEDES VER: Alianza Lima vs U Católica EN VIVO por la Copa Sudamericana: A qué hora, dónde ver y cuánto paga

El empate 1-1 entre el FC Copenhague y el Basilea de Suiza, el equipo del peruano no tuvo el mejor arranque y fue sorprendido en los primeros 15 minutos con un gol de penal convertido por Xherdan Shaqiri. Sin embargo, sobre el final del primer tiempo apareció la figura de Marcos López, quien encendió la ilusión de clasificar a la siguiente ronda del torneo más importante de clubes de la UEFA.

El exjugador de Sporting Cristal fue protagonista en la jugada del empate gracias a una asistencia perfecta. Nuestro compatriota aprovechó un balón por la banda derecha y se lució con un centro milimétrico a la cabeza de Gabriel Pereira, quien solo tuvo que empujar el balón para decretar el 1-1 en el marcador.

Video: ESPN

Números de Marcos López en FC Copenhague

El peruano tuvo un destacado desempeño con el FC Copenhague la temporada pasada, lo que llevó al club a adquirir su pase al Feyenoord. Ahora, en el inicio de la campaña 2025/26, ha mostrado un nivel sobresaliente y se ha consolidado entre los titulares.

En lo que va de la temporada, Marcos López ha disputado 6 encuentros con el conjunto danés y, con la asistencia registrada hoy, sumó su primera contribución de gol en esta campaña. El lateral apunta a seguir brillando en Europa.

¿Cuánto vale Marcos López?

De acuerdo con el portal Transfermarkt, Marcos López tiene una valorización de mercado de 2,5 millones de euros a sus 25 años. Esta cifra ha ido disminuyendo en los últimos años, ya que su máximo histórico fue de 4 millones en 2023. Sin embargo, si logra mantener su gran nivel, su valor podría volver a incrementarse.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Cienciano vs Bolívar EN VIVO por ESPN 2 y Disney Plus: minuto a minuto

  2. ¿A qué hora juega Cienciano vs Bolívar HOY y en qué canal ver partido de Copa Sudamericana?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano