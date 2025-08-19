Cristal y la impactante publicación tras confirmarse llegada de Pedro Aquino a Alianza: "Memoria..."

Sporting Cristal era uno de los clubes que sonaba como futuro destino de Pedro Aquino. Sin embargo, el volante llegó a un acuerdo con Alianza Lima para la temporada 2025, por lo que el canterano celeste ha dejado un sinfín de emociones para todos los seguidores 'rimenses' que aguardaban su regreso.

En medio de ello, el Club Sporting Cristal ha mantenido silencio desde sus altos mandos, así como en redes sociales. No obstante, minutos después de confirmarse la llegada de la 'Roca' a tienda blanquiazul, sorprendieron con una publicación que desató centenas de comentarios.

Se trata de una postal por el "Día Mundial de la Fotografía". En esta gráfica, no solo dedica un mensaje por esta fecha especial, sino que comparte imágenes de gratos momentos del conjunto celeste. Por si fuera poco, agrega una descripción en su cuenta de Instagram para revivir los momentos gloriosos que ha vivido la institución 'cervecera'.

"Goles, abrazos, celebraciones… guardados en nuestra memoria para siempre. ¡Feliz Día Mundial de la Fotografía a quienes capturan nuestra PaSCión con cada disparo de una cámara! Fuerza Cristal", escribió Sporting Cristal en su cuenta de Instagram.

Publicación de Sporting Cristal por el Día Mundial de la Fotografía.

Pedro Aquino y la vez que dijo que solo jugaría en Sporting Cristal

Uno de los hechos que viene recordando el hincha de Sporting Cristal es con relación a sus declaraciones desde la Videna en mayo del 2025. Hace unos meses anunciaba que su objetivo era seguir en el exterior, y si en caso había que regresar a la Liga 1 sería únicamente con los celestes.

"Saben que yo soy hincha de Cristal a muerte. No es momento de regresar, de mi retorno a Cristal. Claramente, me gustaría, pero siento que puedo dar un poquito más en el extranjero. Las puertas nunca las voy a cerrar. Salí de Cristal y estoy agradecido por todo lo que me dio en mi carrera. Quiero seguir creciendo en el extranjero… también la familia ya se acostumbró mucho afuera. Ahorita, pronto… todavía no es mi regreso. Estoy bien enfocado con Cristal porque soy hincha, con muchas ganas quizá volver en algún momento, pero es Cristal o nada", declaró.