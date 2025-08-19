0
Pedro Aquino sorprende con publicación tras ser refuerzo blanquiazul: "Corazón Alianza Lima"

Tras ser anunciado oficialmente en Alianza Lima, Pedro Aquino impactó a los aficionados con inesperada publicación que ha desatado todo tipo de reacciones.

Diego Medina
Pedro Aquino y su sorpresiva publicación tras ser presentado en Alianza Lima. | Foto: X Alianza Lima
Pedro Aquino y su sorpresiva publicación tras ser presentado en Alianza Lima. | Foto: X Alianza Lima
Alianza Lima confirmó la llegada de Pedro Aquino por todo el 2025. El volante nacional jugará con los blanquiazules en calidad de préstamo tras llegar a un acuerdo con Santos Laguna. Ahora, el futbolista de 30 años dio de qué hablar al pronunciarse públicamente sobre su arribo a La Victoria.

Pedro Aquino llegó a Alianza Lima y Santos Laguna se pronunció inmediatamente.

PUEDES VER: Santos Laguna sorprende con tajante comunicado tras anuncio de Pedro Aquino a Alianza: "Por un…"

Como se conoce, el futbolista es muy activo en sus redes sociales, específicamente en Instagram. Tras conocerse de su incorporación a Alianza Lima, el ex Sporting Cristal lanzó una inesperada publicación que desató un sinfín de reacciones entre los aficionados peruanos.

Y es que compartió un mensaje que le envió su hermana para felicitarlo por su llegada a Alianza Lima. "El mejor, para el mejor equipo", escribió la familiar del futbolista. Como respuesta a ello, la 'Roca' decidió poner una canción del Comando Sur para demostrar su total compromiso con los colores y tradición del elenco 'victoriano'.

"Comando Sur: Alianza Lima", se puede ir en la historia de Pedro Aquino en sus redes sociales. Como se conoce, un video también se hizo viral en el que aparentemente se le ve al jugador manejando su carro y haciendo la mueca de "Arriba Alianza".

Pedro Aquino luce canción de Alianza Lima. Foto: Instagram.

(VIDEO: Instagram Pedro Aquino)

¿Por cuánto tiempo firmará Pedro Aquino con Alianza Lima?

Pedro Aquino firmará con Alianza Lima por todo un año (agosto 2026). El volante llega en calidad de préstamo tras acuerdo con Santos Laguna, pero con la opción de compra en caso los blanquiazules deseen adquirir totalmente el pase del jugador de 30 años.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

