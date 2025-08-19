0

¡Oficial! Alianza Lima anunció el flamante fichaje de Pedro Aquino: "A darlo todo"

A través de sus canales oficiales, Alianza Lima oficializó la contratación de Pedro Aquino con miras al Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.

Wilfredo Inostroza
Alianza Lima presentó a Pedro Aquino.
Alianza Lima presentó a Pedro Aquino. | Alianza Lima
Mediante sus canales oficiales, Alianza Lima hizo oficial la contratación de Pedro Aquino, quien llega al club victoriano procedente del Santos Laguna, que lo prestó por los próximos 12 meses. El seleccionado peruano llega para disputar el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana, en caso los íntimos avancen a cuartos de final.

"Bienvenido Pedro Aquino. A darlo todo por la blanquiazul", fue el mensaje del elenco victoriano para anunciar la llegada del volante de 30 años, quien llega para reemplazar a Erick Noriega, traspasado al Gremio de Brasil a cambio de un monto cercano a los 2 millones de dólares.

Pedro Aquino anunciado en Alianza Lima.

Recordemos que todas las partes recién llegaron a un acuerdo este lunes 18 de agosto, mismo día que se cerraba el libro de pases de la Liga 1. Finalmente, alrededor de una hora antes de la medianoche, se terminaron de finiquitar todas las gestiones para inscribir al jugador.

El futbolista de 30 años todavía se encuentra en México y en las próximas horas debe llegar al Perú para pasar exámenes médicos y luego pasar una sesión fotográfica de rigor en Matute.

LÍBERO pudo conocer que Alianza Lima no pagará ningún cargo por el préstamo y el vínculo no incluye una opción de comprar, por lo que a mediados del 2026 debería volver al Santos Laguna.

Santos Laguna anunció salida de Pedro Aquino

A través de un corto comunicado en su página web oficial, Santos Laguna anunció la salida de Pedro Aquino en condición de cedido con destino a Alianza Lima por un año.

"Club Santos Laguna informa la transferencia temporal por un año de Pedro Aquino al Club Alianza Lima de Perú. El mediocampista vistió la playera de los Guerreros del Torneo Apertura 2023 al Clausura 2025", se lee el escrito de la 'Comarca lagunera'.

