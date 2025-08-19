¿Pedro Aquino puede jugar la Copa Sudamericana con Alianza Lima? Esto dice la Conmebol

A falta del anuncio oficial, Pedro Aquinó jugará en Alianza Lima por los próximos 12 meses tras llegar a un acuerdo con Santos Laguna por el préstamo del volante que llega para reemplazar a Erick Noriega, quien acaba de partir a Brasil para sumarse al Gremio.

Contra el reloj por el cierre del libro de pases, el elenco blanquiazul pudo culminar todos los papeleos y el mediocampista de 30 años fue inscrito en la FPF, quedando así habilitado para disputar la Liga 1. ¿Y podrá jugar la Copa Sudamericana?

Pedro Aquino sí podría jugar la Copa Sudamericana con Alianza Lima, aunque recién a partir de los cuartos de final en caso la escuadra victoriana consiga a eliminar a Universidad Católica y avance de fase.

Pedro Aquino viene procedente de Santos Laguna.

¿Por qué no puede jugar la vuelta en Quito? Además de todavía no haber entrenado a las órdenes de Néstor Gorosito y no conocer futbolísticamente a sus compañeros, la principal razón es que el jugador todavía no está inscrito para disputar el certamen internacional.

De acuerdo al reglamento de la Conmebol para la Copa Sudamericana, tanto para playoffs, octavos, cuartos y semifinales, un equipo tiene la chance de reemplazar tres jugadores de su anterior lista entregada.

Cabe señalar que Aquino llega a Alianza Lima en calidad de cedido por 12 meses y el club íntimo asumió una parte del sueldo, además el acuerrdo no incluiría una opción de compra.

