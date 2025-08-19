Mr. Peet da rotundo calificativo a Pedro Aquino tras llegar a Alianza Lima: "Un jugador..."

Alianza Lima cerró la llegada de Pedro Aquino para poner fin al mercado de pases de la Liga 1 2025. Pese a que los tiempos se acortaban para encontrar a un reemplazo de Erick Noriega, la directiva blanquiazul logró su cometido y ahora las hinchada 'íntima' aguarda su arribo a La Victoria.

En medio de ello, Mr. Peet sorprendió al referirse directamente sobre la incorporación del volante peruano para esta etapa de la temporada 2025. El periodista deportivo fue claro con su postura y calificó públicamente el nivel del ex Sporting Cristal que regresa al fútbol peruano en busca de sumar minutos.

A través de su programa "Madrugol", Peter Arévalo elogió la jerarquía de Aquino en el fútbol peruano por toda su experiencia en el exterior. Si bien hay cierta incertidumbre con relación a su estado físico por la poca continuidad en México, se sabe que cualquier club se repotenciaría con su inscripción.

"Para cualquier equipo del país, tenerlo a Pedro Aquino significaba un desembolso importante. Tuvo buenas temporadas en México hasta que apareció la lesión y lo alejó del titularato. Es un jugador muy valorado en el fútbol mexicano. Necesita jugar, quiere jugar y tiene el alta médica del club. Desde la capacidad individual, es imposible discutirle algo a Aquino. Es un jugadorazo", expresó.

Alianza Lima evaluará a Pedro Aquino

Como parte del protocolo al fichar a un nuevo futbolista, Mr. Peet indicó que el Departamento Médico de Alianza Lima será muy detallista en las observaciones sobre el presente de Pedro Aquino. Si bien Santos Laguna emitió un comunicado en el que le da el alta a nuestro compatriota, desde tienda blanquiazul no desean sorpresas a mediados de la temporada.

"Va a ser sometido a los exámenes. En la medida que no ha tenido fútbol, se va a dosificar su presencia. Está llegando a Alianza por un año", agregó.