La decisión que tomó Pedro Aquino tras recibir la oferta de Alianza Lima: "Quiere..."

Con la venta de Erick Noriega a Gremio de Brasil, Alianza Lima decidió reforzar su volante y el elegido es Pedro Aquino. Se conoció que los blanquiazules presentaron una oferta formal a Santos Laguna por el préstamo del jugador de 30 años y trabajan contra el reloj para cerrar el fichaje.

"Hay una posibilidad. Pedro quiere venir, pero estamos contra el tiempo. Esperemos que se cierren algunos detalles", precisó Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, sobre el inminente fichaje de Aquino, quien no continuará en Santos Laguna de México.

Como se sabe, el libro de pases del fútbol peruano se cierra este lunes 18 de agosto. Si Alianza Lima logra recibir el 'ok' de Santos Laguna, la 'Roca' será su último refuerzo para el Torneo Clausura y si supera la llave ante la U. Católica de Ecuador, para los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

La propuesta de Alianza Lima para contratar a Pedro Aquino

Alianza Lima solicitó a Santos Laguna el préstamo de Pedro Aquino por una temporada. El contrato del volante de la selección peruana es hasta el 2027 y no estaría en los planes del club. Incluso estuvo entrenando con la Sub 21.

¿Pedro Aquino es opción en Sporting Cristal?

Pedro Aquino es hincha de Sporting Cristal, club debutó como futbolista profesional. Trascendió que la intención del volante era volver al cuadro 'bajopontino'. Sin embargo, Julio César Uribe elogió a la 'Roca' y señaló que siempre tendrá las puertas abiertas del club, pero no el momento para que regrese a su casa.

"Lo primero es el reconocimiento del gran jugador y profesional que es Pedro Aquino. En algún momento volverá a su casa, pero este no es el momento. Tiene las puertas abiertas, pero la coyuntura no permite que esté. Todos los que en algún momento hicieron las cosas bien podrán regresar. Simplemente, hay que entender que este no es el momento", expresó Julio César Uribe.