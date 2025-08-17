- Hoy:
U Católica de Ecuador impacta con firme mensaje tras victoria de Alianza Lima a ADT: "Por la..."
Alianza Lima celebró en Matute por la Liga 1 y desde U Católica de Ecuador no callaron en redes sociales sabiendo que los enfrentarán por la Copa Sudamericana.
No falta mucho para ver el partidazo entre U Católica de Ecuador vs Alianza Lima por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El elenco blanquiazul tiene la ventaja por el 2-0 obtenido en Matute, por lo que el conjunto norteño espera cobrarse la revancha en la altura de Quito.
Bajo este panorama, un dato a tomar en cuenta es que ambos elencos jugaron el mismo día su respectivo encuentro por la liga. Los blanquiazules sumaron de a tres ante ADT, mientras que los católicos igualaron de visita. Ante ello, el "Trencito Azul" no dudó en pronunciarse públicamente ante sus hinchas, luciendo el escudo de los 'victorianos' para sorpresa de todos.
Con el sabor amargo del empate por la Liga Pro de Ecuador, U Católica fue claro al cambiar el chip para concentrar esfuerzos en la Copa Sudamericana. Pide a sus hinchas a empujar este barco hacia la victoria, el cual les permita remontar el 2-0 sufrido en Matute.
"Nos ponemos en modo Copa. El miércoles jugamos por la vuelta de los octavos de final de la Sudamericana vs Alianza Lima. Estadio Olímpico de Atahualpa. Vamos. ¡La Nueva Chatoleí! Familia Cammarata. Todos por Católica", fue el mensaje del "Trencito Azul" en sus redes sociales.Mensaje de U Católica de Ecuador tras victoria de Alianza Lima.
¿Cuándo juega U Católica de Ecuador vs Alianza Lima?
El duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 entre U Católica de Ecuador vs Alianza Lima se disputará el miércoles 20 de agosto a partir de las 19:30 horas de Perú y Quito. La transmisión de este encuentro va por la señal en vivo de DSports.
