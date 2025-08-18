Rebagliati reveló el verdadero motivo por el que Pedro Aquino firmó por Alianza sobre Cristal

Alianza Lima llegó a un acuerdo con Santos Laguna de México por el préstamo de Pedro Aquino para que el volante dispute la Liga 1 y la Copa Sudamericana. Tras ello, Diego Rebagliati reveló el verdadero motivo por el que el jugador de la selección firmó por el cuadro íntimo en lugar de Sporting Cristal.

A través de su programa DyT, Rebagliati reveló por qué Alianza decidió optar por la llegada de Aquino a tienda blanquiazul en el último día del mercado de pases de la Liga 1.

Video: Jesús Alzamora

"Pedro tiene dos años más de contrato, y es un contrato muy importante. La información que tengo es que es un préstamo y que comparten el sueldo, porque es muy alto. Alianza, a partir de que se abrió la posibilidad tras la salida de Noriega, es que atacó lo de Pedro. Le ha entrando buena plata, y tiene una posibilidad de presupuesto que Cristal, a estas alturas, no tenía", afirmó en primera instancia.

Luego, explicó que Alianza Lima posee un mejor capital económico que Sporting Cristal, tras el fichaje que lograron concretar con Gremio por el pase de Erick Noriega. Esto ha generado que puedan ofrecer una buena oferta a Santos Laguna por encima del cuadro cervecero.

"Entiendo la lógica desde la economía de Cristal, pero creo que era una operación que Cristal debió intentar hace más de un mes. Hoy en día, la capacidad de reacción de Sporting Cristal es muy limitada. Es cierto que también Pedro estaba esperando unas cuestiones del fútbol árabe, tenía algunas posibilidades, pero creo que Cristal debió haberlo buscado porque su disposición era muy grande para eso, y Santos hubiera valorado eso. Hoy salir a competirle a Alianza es imposible, porque tienen la necesidad y la billetera, Cristal no", explicó.

Por otro lado, también indicó que otro de los motivos que alejaron la llegada de Pedro Aquino a Sporting Cristal se debe a que el club, bajo el liderazgo de Paulo Autuori, se siente bien con Yoshimar Yotún, Jesús Pretell y la vuelta de Gustavo Cazonatti.

"Pedro estaba esperando que Cristal lo llame, pero a partir de que se fue Noriega, a Alianza le urge más futbolísticamente un jugador como Pedro, mientras que en Cristal se sienten cómodos con Pretell, con Yoshi volviendo, con Cazonatti empezando a trotar. Se sienten cómodos con lo que tienen", dijo de forma contundente.

Es por eso que Pedro Aquino ya decidió optar por Alianza Lima por encima de Cristal para su regreso al fútbol peruano, teniendo en cuenta que el club íntimo y Santos Laguna compartirán sueldo por un año, que dura el contrato.