Directivo de Alianza hizo un duro comentario contra Universitario tras polémica: "Viejas artimañas"

Alianza Lima, a través de Jorge Zúñiga, presidente de Aliancistas por el Perú, salió al frente para dar su firme opinión sobre la anulación de un gol válido a Universitario en el duelo contra Sport Huancayo y lanzó una dura acusación contra los cremas por amenazar con tomar acciones legales.

En la entrevista con Radio Ovación, Zúñiga hizo un comentario contundente sobre el funcionamiento del VAR en situaciones muy polémicas, donde al final se dictamina algo distinto a lo que realmente ocurrió. Asimismo, dejó en evidencia que lo mismo que le ocurrió a Universitario también afecta a Alianza.

"Lo que ocurrió en Huancayo es una situación que les ha sucedido a todos los equipos. En esta jugada, el VAR determinó que hubo posición adelantada. Lamentablemente, a Alianza Lima ya le pasó algo similar anteriormente, en un gol de Succar y también ante Libertad. El VAR es parte del fútbol y no me parece algo fuera de lo común", afirmó en primer lugar.

Dirigente de Alianza Lima, Jorge Zúñiga, acusó a Universitario tras polémicas en la Liga 1.

Para luego dejar en claro que le parece mal que solo se estén enfocando en la jugada anulada a Álex Valera y no en las faltas cometidas por jugadores de la 'U'.

"Sin embargo, lo que sí me causa mucha tristeza es que se le esté dando tanto énfasis a esta acción, mientras que se habla muy poco de las faltas cometidas por Santamaría y Ancajima que ameritaban expulsión", afirmó en primera instancia", continuó.

Siguiendo la línea de su comentario, Jorge Zúñiga, dirigente de Alianza Lima, se mostró en contra del accionar de los directivos de Universitario al salir a amenazar con tomar acciones legales por jugadas que se cometen siempre y a todos los clubes de la Liga 1.

"Con mucha pena, he visto declaraciones del actual administrador, cuya oficialización registral aún se encuentra observada. En sus palabras, ha recurrido a una vieja artimaña que es azuzar a la violencia y presionar al VAR y árbitros. Le recuerdo que las normas éticas y deontológicas de la FIFA prohíben expresamente que cualquier dirigente incite a la violencia. En este contexto, se necesita mesura, ponderación y responsabilidad. Se trata simplemente de una jugada de fútbol, y me entristece ver cómo se está generando un clima de hostilidad que va en contra de los principios que todos los dirigentes deben respetar", concluyó.

Las declaraciones de Zúñiga, presidente de Aliancistas por el Perú, en contra del mensaje del administrador de Universitario, Franco Velazco, traen un nuevo capítulo de la rivalidad entre clubes, a días del gran clásico programado para el domingo 24 de agosto de 2025.