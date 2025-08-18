Es pretendido en Europa y ahora sería 'refuerzo' de Alianza Lima para el clásico con Universitario

Alianza Lima se prepara para poder disputar el partido de vuelta ante la U Católica de Ecuador por la Copa Sudamericana. No obstante, los blanquiazules también se enfocan en lo que será el clásico del fútbol peruano ante Universitario. En ese contexto, se conoció que el DT Néstor Gorosito podría contar con una figura que es codiciada en Europa.

Nos referimos a Piero Cari, el volante de 17 años que ha destacado con Alianza Lima a lo largo de la temporada y se había ganado un lugar en el once del cuadro 'íntimo', hasta la dura lesión que sufrió ante Alianza Atlético en la tercera fecha del Torneo Clausura.

De acuerdo con la información que maneja el periodista Gerson Cuba, el 'potrillo' ya habría superado su lesión y estaría en optimas condiciones para poder volver a integrar la lista de convocados de cara al clásico ante Universitario en el Estadio Monumental.

"Piero Cari queda apto en Alianza Lima. Su vuelta sería en el clásico, si el CT lo requiere", publicó el citado comunicador en su cuenta de 'X', desatando la euforia entre los hinchas quienes esperan ver al futbolista pronto en la cancha.

Piero Cari se recuperó y podría jugar el clásico ante Universitario.

Números de Piero Cari con Alianza Lima

El regreso de Piero Cari a las canchas sería una de las noticias más alentadoras para los hinchas de Alianza Lima. Antes de su lesión, el volante de 17 años se había ganado la titularidad y la confianza de 'Pipo' Gorosito gracias a su rendimiento.

En la temporada, Cari disputó 16 encuentros con los blanquiazules, aportando 2 asistencias. Si bien no ha marcado goles, su aporte ha sido clave en la generación de juego y en la recuperación del balón, siendo pieza fundamental en la estructura del equipo.

Piero Cari es pretendido por club de Europa

Tras el notable desempeño que ha demostrado a lo largo de la temporada, Piero Cari ha generado el interés de múltiples clubes. Incluso, se conoció por medio del periodista Gustavo Peralta que un equipo de Europa habría presentado una oferta para fichar al jugador. No obstante, fue rechazada por la directiva.

"Llegó una opción de Piero Cari para Europa pero no se valoró tanto porque quieren que acabe el año", mencionó en su momento el citado comunicador en el programa 'L1 Radio'.