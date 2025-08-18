Exárbitro FIFA dio contundente postura sobre gol anulado de Valera con Universitario: "El VAR..."

Universitario de Deportes igualó 1-1 frente a Sport Huancayo por la sexta fecha del Torneo Clausura, en un partido marcado por la polémica arbitral. La decisión de anular un gol de Álex Valera por presunto fuera de juego desató fuertes cuestionamientos, y sobre ello, Miguel Scime, exárbitro FIFA, no dudó en pronunciarse con firmeza.

PUEDES VER: Universitario anunció nuevo fichaje y la presentación oficial de atacante internacional

A través de su canal de YouTube, el excolegiado analizó con detalle la polémica jugada protagonizada por José Carabalí y Álex Valera al minuto 59, cuando el juez de línea anuló el gol del delantero por presunto fuera de juego. Sin embargo, tras la revisión en el VAR, el trazado de las líneas generó aún más inconformidad en Universitario.

En esa línea, el exárbitro FIFA, Miguel Scime, fue categórico al señalar que el asistente perdió la referencia y cometió un error grave. Lo más llamativo fue que también cuestionó al VAR por no realizar el ajuste correcto de las líneas, cuando precisamente su función es corregir fallos. En conclusión, Scime sostuvo que el gol de Valera fue anulado de manera indebida.

"El asistente, al perder la línea de referencia, provoca la primera equivocación. El VAR, cuya función es corregir errores claros y obvios, no realiza el ajuste de líneas correctamente, confirmando erróneamente la decisión. El gol fue anulado indebidamente, afectando el resultado final del partido", sostuvo en la descripción del video.

De igual manera, Miguel Scime explicó la regla de fuera de juego e indicó, nuevamente, que el cobro fue incorrecto ya que en esta jugada, Carabalí se encontraba a la misma altura que el defensor.

"Un jugador está en posición de fuera de juego solo si cabeza, tronco o pierna (pies incluidos) están más cerca de la portería rival que el penúltimo adversario y el balón. El límite superior del brazo se fija en la axila. No hay infracción si el jugador está a la misma altura que el penúltimo defensor o con los dos últimos. En esta acción, al revisar con distintos ángulos y velocidades, se aprecia que el atacante se encontraba a la misma altura del penúltimo defensor, por lo que no debía sancionarse fuera de juego", aseveró.

Miguel Scime criticó el uso del VAR

Asimismo, el exjuez FIFA fue especialmente crítico con la utilización del VAR en esta acción, pues afirmó que, en lugar de despejar las dudas, terminó generando aún más polémica. Además, cuestionó que no se aplicaran los criterios adecuados para el trazado de las líneas, lo que a su juicio evidencia una deficiente aplicación de la herramienta.

"El VAR procede a revisar la jugada con la tecnología disponible. Se trazan las líneas, pero la ejecución deja dudas claras: El ajuste inicial no respeta con precisión los puntos de referencia corporales válidos (cabeza, tronco o pierna). El ángulo de cámara utilizado no garantiza exactitud absoluta", mencionó.