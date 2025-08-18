Seleccionado peruano valorizado en un millón firmaría con Alianza: "Conversaciones avanzadas"

Alianza Lima está muy cerca de dar un verdadero golpe en el mercado de pases del fútbol peruano al reforzarse con Pedro Aquino por un año, cedido por Santos Laguna de México. Sin embargo, la 'Roca' no sería el único seleccionado peruano que firmará con los blanquiazules, pues un futbolista de un millón de euros de valor estaría cerca de estampar su rúbrica con el club de La Victoria.

En el conjunto 'Íntimo' también se está viendo la continuidad de sus principales jugadores para la próxima temporada. Uno de ellos es Renzo Garcés, quien actualmente tiene negociaciones avanzadas y todo estaría listo para concretar la renovación de su contrato, el cual culmina a fines del presente año.

"Alianza Lima tiene conversaciones avanzadas para extender el vínculo de Renzo Garcés. Veremos", informó este lunes el periodista deportivo Gerson Cuba mediante una publicación en su cuenta verificada de X (anteriormente llamado Twitter).

Renzo Garcés estaría muy cerca de renovar su contrato con Alianza Lima. Foto: Alianza Lima

Renzo Garcés es un habitual convocado a la selección peruana

Si bien ha sido convocado por primera vez en 2022, el futbolista de 29 años es habitualmente llamado para representar a la selección peruana desde octubre del 2024 por su buen rendimiento con camiseta blanquiazul. Es más, en lo que llevamos del 2025 es uno de los titulares indiscutibles para el DT Óscar Ibáñez en la zona defensiva de la Bicolor, jugando los 90 minutos en los últimos cuatro encuentros por las Eliminatorias 2026 frente a Bolivia, Venezuela, Colombia y Ecuador.

Renzo Garcés es convocado con regularidad a la selección peruana desde el 2025. Foto: FPF

Renzo Garcés tiene un valor de 1 millón de euros

De acuerdo a la última actualización del portal internacional Transfermarkt de junio del 2025, Renzo Garcés tiene actualmente un valor de mercado de 1 millón de euros (casi 1.2 millones de dólares), el más alto de su carrera deportiva y que lo tiene desde abril pasado.

Renzo Garcés vale actualmente un millón de euros y es uno de los más costosos de Alianza Lima. Foto: Transfermarkt

¿Hasta cuándo Alianza Lima quiere renovarle el contrato a Renzo Garcés?

En una de las más recientes ediciones impresas de Líbero se dio a conocer que, por su gran nivel mostrado desde su llegada en el 2024, la dirigencia aliancista tiene pensado en extenderle el vínculo contractual al zaguero central por las próximas dos temporadas, es decir hasta finales del 2027.