Alianza Lima perdió 2-0 contra Cusco FC en la jornada 1 del Torneo Clausura de la Liga 1. Esta derrota representa un duro golpe, dado que el equipo dirigido por Néstor Gorosito inicia el campeonato con el pie izquierdo, siendo crucial para sus aspiraciones de ser campeones al final del año. Por esta razón, en su programa, Carlos Galván no se contuvo y emitió un mensaje contundente sobre dos jugadores del equipo blanquiazul.

Estamos hablando de Carlos Zambrano y Renzo Garcés, ambos defensores que jugaron ayer como titulares, no mostraron un desempeño vital como lo hicieron cuando jugaron contra Gremio en los playoffs de la Copa Sudamericana, siendo la altura una gran desventaja.

Además, el exjugador de Universitario de Deportes, Galván, tuvo una fuerte crítica contra Gorosito por hacer jugar a los dos jugadores en mención, ya que para el ahora comentarista, debieron ser guardados para el duelo clave por la clasificación a los octavos de final de la Sudamericana.

"No tendrían que haber jugado, sin duda. No tendrían que haber jugado porque era mucho riesgo. Son dos jugadores titulares, que los vas a precisar mucho la semana que viene con la revancha con Gremio en Porto Alegre, tienes un desgaste por el viaje y el juego en Cusco. Mucha gente dice que 'ya están acostumbrados a jugar en la altura', pero no es así", declaró tajantemente en A presión Radio.

Por otro lado, Carlos Galván precisó que era muy innecesario colocarlos juntos cuando hay pocos días entre el sábado y el miércoles que tienen la fecha del partido crucial.

"También afecta el hecho de que ya pierdes el partido, tienes que volver, tienes que descansar y después tienes ya rápido el otro viaje a Brasil, que son dos aviones. Es una acumulación de cansancio innecesaria", culminó.

Alianza Lima vs Gremio por la Copa Sudamericana

Alianza Lima jugará contra Gremio por la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana el día miércoles 23 de julio de 2025 a las 19:30 (hora Perú) en el Arena Do Gremio. Con una ventaja de 2 a 0 a favor, los íntimos esperan asegurar su pase resistiendo el empate de visita o lograr la hazaña venciendo al cuadro brasileño en su casa.