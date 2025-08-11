¿Dejará Alianza? Carlos Zambrano reveló que recibió ofertas del extranjero: "He tenido..."

Alianza Lima atraviesa un espectacular momento a nivel internacional por su participación tanto en Copa Libertadores como Sudamericana. Gran parte del éxito blanquiazul en los torneos continentales es gracias al nivel mostrado por sus jugadores. Una de las principales figuras del equipo es Carlos Zambrano, quien sorprendió al revelar que estuvo en la órbita de otros equipos.

El 'Kaiser' fue entrevistado en el programa radial 'Ovación Central', donde entre muchas cosas mencionó que ha recibido propuestas de diferentes equipos del extranjero, una de ellas proveniente de Alemania. Sin embargo, aseguró que se siente muy bien en el cuadro blanquiazul y no tiene pensado en emigrar al fútbol del exterior.

"He tenido ofertas, créeme, he tenido de Alemania todavía por seis meses, pero me siento muy cómodo acá en el país. Estoy muy feliz estando en Alianza. Estoy cerca a la familia, así que no está en mi mente regresar al extranjero hoy en día", declaró en comunicación con Radio Ovación.

Video: Radio Ovación

Carlos Zambrano ha estado muchos años fuera del Perú

La gran mayoría de la carrera futbolística del jugador de 36 años fue desarrollada fuera del Perú. En el 2006 dejó las divisiones menores de Cantolao para recalar en el Schalke 04 alemán, donde terminó de realizar su formación y debutó a nivel profesional en 2008. En el conjunto 'Minero' estuvo hasta 2010.

El 'León' continuó por muchas temporadas más en Alemania, más precisamente en St. Pauli (2010 - 2012) y Eintracht Frankfurt (2012 - 2016); para después emigrar a otros países de Europa: Rubin Kazan de Rusia (2016 - 2017), PAOK de Grecia (2017), Dinamo Kiev de Ucrania (2018 - 2019) y Basilea de Suiza (2019). Finalmente, fichó por Boca Juniors en 2020, equipo donde se quedó tres años y en 2023 regresó al fútbol peruano, demostrando su calidad en Alianza Lima.

Carlos Zambrano y sus estadísticas con Alianza Lima este 2025

La performance de Carlos Zambrano en Alianza Lima este 2025 viene siendo superlativo, sobre todo en torneos Conmebol, donde se ha convertido en una pieza importante en la zaga central del elenco 'Íntimo'. Hasta el momento, ha disputado 1980 minutos en 23 encuentros, de los cuales en 12 pudo evitar que los rivales marquen goles.

Carlos Zambrano es de las figuras más resaltantes de Alianza Lima este 2025. Foto: Alianza Lima