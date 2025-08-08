Alianza Lima recibió tres puntos más y superó a Sporting Cristal en la tabla de posiciones

Pese a que empató a mitad de semana con Sporting Cristal en Matute por el Torneo Clausura de la Liga 1, ahora los hinchas de Alianza Lima tienen un motivo para emocionarse y pasar mejor el mal trago. Previo a que el plantel dirigido por Néstor Gorosito afronte la Copa Sudamericana, se supo que la institución deportiva es líder gracias a que sumó tres puntos importantes.

Resulta que los íntimos consiguieron una firme victoria por 2-1 sobre Sport Boys y de esta manera marchan en el primer puesto del Grupo B en el Torneo Juvenil Sub-18, pasando así a los celestes con un total de 16 puntos y dejándolos segundos en la tabla de posiciones. El partido se jugó en el Complejo EGB y los goles para los de Matute fueron obra de Adriano Neciosup y Angelo Gironda.

Vale precisar que este triunfo fue vital para Alianza Lima debido a que la próxima fecha, que se llevará a cabo el miércoles 13 de agosto, enfrentará precisamente a Sporting Cristal en la cancha de La Florida desde las 10.30 horas de la mañana. Los blanquiazules deben por lo menos empatar el compromiso, ya que si los del Rímac ganan igualaran en puntaje y los pasaran debido a la diferencia de gol +20 que poseen contra sus +14.

Alianza Lima es líder en el Torneo Juvenil Sub-18.

Recordemos que el campeonato peruano actualmente atraviesa el Torneo Apertura y consta de 12 jornadas, mientras que actualmente nos encontramos en la número 6. Asimismo, los dos primeros puestos de cada zona acceden directamente a los Cuartos de Final de la competición y el tercer lugar consigue un cupo para luchar en los playoffs. De momento tanto íntimos como celestes están avanzando cómodamente debido a que Sport Huancayo es su perseguidor más cercano con apenas 7 unidades.

¿En qué grupo está Universitario?

Para los curiosos, Universitario se encuentra en el Grupo A y al igual que su compadre, Alianza Lima, es líder absoluto y se encuentra clasificando a la próxima ronda. Los merengues tienen 12 puntos, pero su zona se encuentra más apretada debido a que UTC le siguen con 9 unidades y Atlético Grau con 8 respectivamente.