¿Alarma en Alianza? Así llegó Guillermo Viscarra a la capital con fuerte confesión: "Me golpearon..."

Alianza Lima logró una importante victoria sobre Ayacucho FC y ahora pone la mirada en Universidad Católica de Ecuador por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. En medio de esta preparación, sorprendió la llegada de Guillermo Viscarra a la capital, quien tenía complicaciones para poder caminar. ¿Qué pasó?

A finales de la tarde, el plantel de Alianza llegó a la capital para concentrarse de lleno al choque contra los ecuatorianos. Si bien había alegría en los jugadores del primer equipo, uno de los que causó preocupación fue el portero boliviano. Y es que no solo habló de estos tres puntos claves en la altura, sino que se le vio rengueando en su camino hacia el bus blanquiazul.

En primera instancia, dio palabras de agradecimiento a los hinchas que siempre están día a día con el equipo. No obstante, confesó que en los 90 minutos ante los 'zorros' recibió constantes golpes, lo que lo dejaron sentido al finalizar el compromiso. Fuera de ello, da unas palabras de esperanza a los hinchas, por lo que solo es tomar un descanso para estar nuevamente en óptimas condiciones.

"Agradecer a los hinchas por el apoyo de siempre. Ahora concentrados totalmente en Alianza y lo que tenemos que hacer el miércoles en un partido lindo. Ah, me golpearon por todos lados hoy día. Pero estamos bien", declaró Guillermo Viscarra a las cámaras que registró el periodista José Varela.

(VIDEO: José Varela)

De momento, no hay un pronunciamiento de parte de Alianza Lima, pero basándonos en las palabras del golero boliviano no es de gravedad lo que vivió en el Estadio Las Américas de Ayacucho. El equipo aún tiene días de entrenamiento, por lo que Viscarra se sumará lo más pronto posible a los trabajos que realice el profesor Néstor Gorosito.

Alianza Lima vs U Católica de Ecuador: fecha, día, hora y canal

El partido de Copa Sudamericana entre Alianza Lima vs U Católica de Ecuador se juega el próximo miércoles 13 de agosto a partir de las 19:30 horas de Perú y Quito. La transmisión de este compromiso se verá por ESPN y Disney Plus a nivel internacional.