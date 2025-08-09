Ceppelini dejó rotundo mensaje tras darle el triunfo a Alianza en medio de críticas: "Son…"

Alianza Lima venció a Ayacucho FC por la fecha 5 del Torneo Clausura y sumó importantes puntos que lo alejan de una situación incómoida de la tabla de posiciones. Tras el partido disputado en el Estadio Las Américas, Pablo Ceppelini se pronunció ante los medios de comunicación al retornar a la capital horas después.

Cabe mencionar que el volante uruguayo fue considerado como uno de los refuerzos que más destacó en el inicio de la temporada 2025, siendo pieza importante en el ataque para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores desde las etapas preliminares. Sin embargo, su rendimiento bajó y fue noticia por un caso extradeportivo.

¿Qué dijo Pablo Ceppelini tras victoria de Alianza Lima sobre Ayacucho FC?

“Son 3 puntos valiosísimos para seguir prendidos arriba en el Torneo Clausura, porque no se nos pueden ir”, dijo Pablo Ceppelini a los medios de comunicación que lo abordaron en su arribo al aeropuerto Jorge Chávez, dejándole un mensaje de ilusión para los hinchas blanquiazules previo al partido en la Copa Libertadores.

El gol del atacante uruguayo llegó al minuto 76 del encuentro a través de un penal luego que el árbitro Micke Palomino cobró la mano de José Ataupillco, quien trató de frenar con una marca personal a Matías Succar impidiendo que reciba la pelota en el área de Ayacucho FC.