Manco no tuvo piedad y respondió con todo a Guizasola por pelea con Farfán: "No me vendo por..."
El exfutbolista Reimond Manco respondió fuerte a Roberto Guizasola tras afirmar que quiere amistarse por pelea con Jefferson Farfán.
Reimond Manco es uno de los exfutbolistas peruanos más desequilibrantes que ha tenido la Liga 1, con una amplia experiencia en equipos del extranjero donde pasó gran parte de su carrera. Ahora, alejado de las canchas, sigue llamando la atención como sucedió recientemente por una situación que protagonizó con Roberto Guizasola.
Cabe mencionar que la amistad entre ambos parece que quedó atrás tras la buena relación que forjaron en Juan Aurich años atrás. El ex ‘Jotita’ mencionó en algunas ocasiones que esto se debería a que el 'Cucurucho' ha sido parte y no lo ha defendido de las burlas constantes que Jefferson Farfán ha tenido contra él en su programa ‘Enfocados’.
¿Qué le respondió Reimond Manco a Roberto Guizasola?
“Cuando uno es un buen jefe quiere tener bien a su gente. La verdad es que me ha incomodado lo que has dicho, pero ya te responderé. Se las voy a dejar picando, yo no soy hipócrita, no soy falso, no soy doble cara y no me vendo por dinero. El dinero es importante, pero no es todo en la vida. Yo sí valoro mi amistad, sí soy leal, sí muero con los míos”, dijo Reimond Manco en una de las recientes ediciones de su programa de YouTube 'A la Cama con Rei'.
(Video: YouTube Reimond Manco)
Esta respuesta se da luego que Roberto Guizasola le había dejado un mensaje al ex ‘Jotita’ luego de que asegurara que está dispuesto a amistarse con él en medio de la pelea que mantiene con Jefferson Farfán. Por ello, días después le contestó con un rotundo mensaje.
“Si una persona a la cual tú consideras uno de tus amigos que conoce tu casa, tu familia, está presente (mientras lo critican) y no te defiende... Yo no permitiría que hablen de él delante de mí, pero él aplaudía, se reía, estaba validándolo así no hablara. Me denigraron y eso no me gustó”, explicó.
El mensaje de Roberto Guizasola que generó la reacción de Reimond Manco
“Primero, yo tengo una amistad con Reimond de años. No solo con él, sino con Lilia, su esposa. Hay cosas que nosotros debemos saber dónde hablar, cuándo y a qué hora. Si en algún momento yo tengo que volver a hablar con él, eso se habla y él sabe dónde, cuándo y a qué hora. Nosotros somos inteligentes y no vamos a llegar a los golpes porque nos tenemos un respeto. Entonces, espero que algún día nos podamos sentar a conversar. Te saluda Roberto Guizasola, tu jefe", dijo Roberto Guizasola en 'Pase filtrado'.
