Manco dio rotundo comentario contra Guerrero tras asistir a fiesta lesionado: "Me parece un..."

Alianza Lima presenta varias bajas para enfrentar a Sporting Cristal, y uno de ellos es Paolo Guerrero, delantero que no logró recuperarse de su esguince en el tobillo derecho. Tras ello, ha sido objeto de opiniones por diferentes comunicadores tras asistir y bailar en el cumpleaños de su pareja, Ana Paula Consorte. Uno de sus críticos fue Reimond Manco.

Manco, fiel a su estilo, expresó una opinión contundente sobre la actuación de Guerrero, a pesar de estar lesionado y de no ser considerado en dos partidos por Néstor Gorosito, técnico de Alianza.

El ex 'jotita' aseguró que en este caso las críticas serán mínimas, ya que se trata de alguien como Paolo Guerrero y no verán mal que esté bailando y, sobre todo, dejándose grabar, a pesar de estar lesionado.

Video: DENGANCHE

"Sí me parece un poco irresponsable, porque detrás de él vienen muchos chicos en Alianza Lima, como Cari, Burlamaqui, Archimbaud, los que son más jóvenes, y van a pasar por lo mismo. Ahora, porque es Paolo, pero imagínate que fuese Cari, que está desgarrado y sale bailando. ¿Qué pasaría? ¿Cómo vas y le dices que no puede hacer eso, que está lesionado y tiene que cuidarse? ¿Qué te puede responder si vas y le dices eso?", expresó en su programa titulado 'Línea de 5'.

Por otro lado, dejo en claro que en cada institución, como es el caso de Alianza Lima, las reglas deberían ser las mismas para todos, sin beneficios para algunos a pesar de las jerarquías.

"Cuando estás en un equipo, se respeta la jerarquía y la trayectoria, pero las reglas son iguales para todos. Me parece irresponsable, no solo porque está lesionado y podría empeorar, sino también porque permite que lo graben. Dios perdona el pecado, pero no el escándalo", afirmó.

Por último, dejó en evidencia una polémica comparación: "A mí me han sacrificado y satanizado por ampayes que me hicieron de una manera inadecuada, pero si no me grababan no pasaba nada. Tienes que ser más cuidadoso con la gente a la que invitas", apuntó.