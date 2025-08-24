0
Atención inmigrantes en EE. UU.: verifica tu derecho a los beneficios del Seguro Social a través de esta plataforma

Inmigrantes en EE. UU.: responde algunas preguntas para saber si eres elegible a los beneficios del Seguro Social y qué ayudas puedes recibir ahora.

Andrea Benavente
Verifica si te corresponde recibir los beneficios del Seguro Social.
Verifica si te corresponde recibir los beneficios del Seguro Social.
Si eres inmigrante en Estados Unidos, es importante conocer tus derechos a los beneficios del Seguro Social. A través de unas simples preguntas, podrás verificar si eres elegible. Este proceso es rápido, no te tomará más de 10 minutos. El Seguro Social te informará qué ayudas podrías recibir según tu situación actual.

Verifica tu derecho a los beneficios del Seguro Social a través de esta plataforma

Según el sitio web de la Administración del Seguro Social en Estados Unidos, para verificar el derecho a sus beneficios del Seguro Social, deberás contestar algunas preguntas para saber si puede acceder a los beneficios en este momento. Este trámite no le tomará más de 10 minutos. Podría ser elegible si está en circunstancias como jubilación, incapacidad, fallecimiento de un cónyuge o dificultades financieras.

El Seguro Social le indicará los beneficios que puede obtener. Las respuestas que nos brinde nos ayudarán a comprender su situación actual, aunque no podemos prever si tendrá derecho a esos beneficios en el futuro.

¿Cuáles son los beneficios del Seguro Social?

Según el sitio web de la Administración del Seguro Social, los beneficios son los siguientes:

  • Jubilación: Usted ha trabajado y realizado aportes al Seguro Social a lo largo de su carrera.
  • Familia: Su cónyuge actual o anterior ha trabajado y contribuido al Seguro Social.
  • Incapacidad: Padece una condición que probablemente afectará su capacidad laboral por un año o más, o que pueda ocasionar su fallecimiento.
  • Sobreviviente: Su cónyuge o excónyuge contribuyó al Seguro Social antes de su fallecimiento.
