Donald Trump insiste en reunirse con importante líder supremo: "Tengo muchas ganas de verlo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó nuevamente su interés en reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un. A pesar de que no ha habido acercamientos recientes, Trump destacó la buena relación que mantiene con Kim y recordó las históricas cumbres que ambos líderes tuvieron en 2018 y 2019. Además, mostró entusiasmo por la posibilidad de un nuevo encuentro diplomático.

"Algún día lo veré. Tengo muchas ganas de verlo. Se portó muy bien conmigo. Tuvimos dos reuniones. Tuvimos dos cumbres. Nos llevamos de maravilla", afirmó desde el Despacho Oval, destacando que Kim se comportó bien durante sus reuniones anteriores.

Historial de las cumbres entre Donald Trump y Kim Jong-un para la desnuclearización

Entre 2018 y 2019, Donald Trump y Kim Jong-un celebraron tres cumbres con el objetivo de negociar la desnuclearización del régimen norcoreano. Sin embargo, las conversaciones se estancaron después de que Washington considerara insuficientes las propuestas de Pyongyang para desarmarse.

Desde entonces, y tras la llegada de Trump a la presidencia nuevamente en enero, no ha habido señales claras de diálogo entre ambas partes.

Trump expresa su intención de reunirse este año con el líder norcoreano Kim Jong-un.

Corea del Norte mantiene pruebas militares y estrecha vínculos con Rusia

Aunque el último lanzamiento de un misil intercontinental de Corea del Norte ocurrió en octubre, durante la presidencia de Joe Biden, el régimen ha continuado realizando pruebas con armas de corto alcance tras el regreso de Donald Trump.

Paralelamente, en los últimos dos años, Corea del Norte ha fortalecido su relación con Rusia, incluso enviando tropas para apoyar a Moscú en el conflicto de Ucrania, lo que refleja un giro estratégico en sus alianzas internacionales.