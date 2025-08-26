- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Acumulada
- Convocados de Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Banco de la Nación
Latina tramitaba su VISA WAIVER para viajar a Disney World, pero un ERROR INESPERADO casi la hace perder sus vacaciones
La joven no comprendía por qué la rechazaban: "No he viajado a Cuba, no tengo antecedentes penales y no me involucro en ninguna actividad ilegal", aseguró.
Carla Rivero, una joven chilena, planeó sus vacaciones en Florida con mucha ilusión para conocer los parques temáticos de Disney en Orlando. Pero justo cuando todo parecía estar listo, un problema inesperado con su solicitud del Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program, VWP) casi arruinó su viaje soñado a Estados Unidos.
PUEDES VER: EE. UU. advierte a cualquier ciudadano americano no hacer esto en relación con Venezuela: "Graves riesgos"
Este es el error inesperado en la solicitud de Visa Waiver que causó problemas
Carla hizo el trámite en línea como corresponde, ingresando sus datos y realizando el pago. Sin embargo, cometió un error al ingresar la información de su tarjeta. Minutos después, recibió un correo diciendo que su solicitud había cambiado de estado y, para su sorpresa, fue rechazada. "Me quedé en shock", contó.
Lo más extraño para ella fue que su esposo y su hermana sí fueron aprobados sin problema. Carla no entendía por qué, ya que no tenía antecedentes ni viajes recientes a Cuba. Luego, descubrió que el rechazo se debió a un error en los datos bancarios.
Por eso, recomienda a otros viajeros ser muy cuidadosos con ese paso y usar tarjetas ya probadas en compras internacionales, porque un pequeño fallo puede arruinar todo un viaje.
Una carrera contra el tiempo para no perder el viaje
Ante el rechazo inicial, intentó tramitar nuevamente la Visa Waiver utilizando otra tarjeta bancaria. Esta vez, el sistema le informó que la respuesta final podría demorar hasta siete días hábiles. La espera se extendió y, con el viaje programado para el 12 de julio, el tiempo jugaba en su contra.
Decidió entonces aplicar a la visa de turista B1/B2 a través de la Embajada de Estados Unidos. Completó el extenso formulario, pagó las tasas correspondientes, pero se encontró con otro obstáculo: la entrevista consular más próxima estaba agendada para el 28 de julio, dos semanas después de su fecha de viaje.
Justo cuando pensaba que tendría que cancelar todo, Carla recibió un correo con la noticia que tanto esperaba: su Visa Waiver había sido aprobada. "Fue un alivio inmenso, sentí que me volvió el alma al cuerpo", expresó. Gracias a esta resolución, logró viajar a Estados Unidos y disfrutar de las vacaciones que tanto había planificado.
La entrevista en la embajada y la visa de turista aprobada
Al regresar a Chile, Carla asistió igualmente a su entrevista para la visa B1/B2, como parte del proceso ya iniciado. "Estaba muy nerviosa, había mucha gente que estaba siendo rechazada", contó. Sin embargo, todo salió bien y ahora cuenta con una visa estampada en su pasaporte, válida por 10 años para entrar a Estados Unidos.
- 1
Ojo, inmigrantes indocumentados: Este es el fuerte mensaje de la Secretaria de Seguridad Nacional de los EE. UU., Kristi Noem
- 2
Ojo, inmigrantes | Hombre será deportado por depredación infantil pese a haber sido liberado horas antes bajo políticas de santuario
- 3
Malas noticias para Donald Trump: presidente de EE. UU. no podrá ejecutar esta acción en las ciudades santuario
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90