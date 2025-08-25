IMPORTANTE. Recientemente, la Embajada de Estados Unidos anunció una nueva normativa que impactará a los inmigrantes peruanos que tengan en mente viajar a su territorio. Esta sorpresiva disposición empezará a aplicarse el próximo 2 de septiembre de este año, es decir, en menos de dos semanas.

Cabe señalar que, a partir de esa fecha, todos los solicitantes de visas de no inmigrantes tendrán que presentarse a una entrevista presencial con un oficial consular. Esta impensada medida también es para los menores de 14 años y las personas mayores de 79 años. En Líbero, te contamos más detalles y qué hacer tras esta actualización.

Así podrás saltarte de este requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes

A través del Instagram oficial de la embajada de Estados Unidos en Perú, se confirmó que los peruanos que deseen solicitar la visa de no inmigrantes deberán pasar por esta entrevista.

Conoce el requisito fundamental para peruanos que buscan visa de no inmigrantes en EE. UU.

No obstante, se informó que hay excepciones en ciertas circunstancias. A continuación, te mencionamos en qué casos no es necesario este paso:

Las visas A-1, A-2, C-3 (con ciertas excepciones) G-1 a G-4, NATO 1-6 y TECRO E-1 .

(con ciertas excepciones) . Visas que corresponden a categorías diplomáticas u oficiales.

La renovación de visas B-1/B-2 hasta 12 meses después de su vencimiento, siempre que la visa anterior haya sido válida y se haya obtenido a partir de los 18 años. Sin embargo, los oficiales consulares se reservan el derecho de solicitar entrevistas en persona según el caso.

¿Cuáles son los pasos para obtener una visa para Estados Unidos?

Por otro lado, para viajar a Estados Unidos, es importante saber el tipo de visa que se necesita y otros pasos: