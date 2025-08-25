- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Acumulada
- Convocados de Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Lanús vs. River Plate
- Banco de la Nación
Ojo, indocumentados: Embajada de EE. UU. confirma este REQUISITO para peruanos que buscan visa de no inmigrantes desde el 2 de septiembre
Los inmigrantes de Perú tendrán que tomar en cuenta este nuevo requisito para solicitar la visa de no inmigrante en EE. UU.
IMPORTANTE. Recientemente, la Embajada de Estados Unidos anunció una nueva normativa que impactará a los inmigrantes peruanos que tengan en mente viajar a su territorio. Esta sorpresiva disposición empezará a aplicarse el próximo 2 de septiembre de este año, es decir, en menos de dos semanas.
PUEDES VER: Ojo, inmigrantes indocumentados: Esta es la fuerte advertencia del gobierno de Donald Trump si intentas regresar al país ilegalmente
Cabe señalar que, a partir de esa fecha, todos los solicitantes de visas de no inmigrantes tendrán que presentarse a una entrevista presencial con un oficial consular. Esta impensada medida también es para los menores de 14 años y las personas mayores de 79 años. En Líbero, te contamos más detalles y qué hacer tras esta actualización.
Así podrás saltarte de este requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes
A través del Instagram oficial de la embajada de Estados Unidos en Perú, se confirmó que los peruanos que deseen solicitar la visa de no inmigrantes deberán pasar por esta entrevista.Conoce el requisito fundamental para peruanos que buscan visa de no inmigrantes en EE. UU.
No obstante, se informó que hay excepciones en ciertas circunstancias. A continuación, te mencionamos en qué casos no es necesario este paso:
- Las visas A-1, A-2, C-3 (con ciertas excepciones) G-1 a G-4, NATO 1-6 y TECRO E-1.
- Visas que corresponden a categorías diplomáticas u oficiales.
- La renovación de visas B-1/B-2 hasta 12 meses después de su vencimiento, siempre que la visa anterior haya sido válida y se haya obtenido a partir de los 18 años. Sin embargo, los oficiales consulares se reservan el derecho de solicitar entrevistas en persona según el caso.
¿Cuáles son los pasos para obtener una visa para Estados Unidos?
Por otro lado, para viajar a Estados Unidos, es importante saber el tipo de visa que se necesita y otros pasos:
- El primer paso consiste en completar el formulario DS-160, el cual se encuentra disponible en línea.
- Posteriormente, es necesario regresar al sitio web para llevar a cabo otros procedimientos que facilitarán la coordinación de una cita en la Sección Consular.
- Para obtener información detallada sobre estos pasos adicionales, se puede acceder al enlace proporcionado.
- El siguiente paso es presentarse a la cita programada en la Sección Consular.
- Tras la entrevista, es importante seguir las instrucciones que se recibirán de la sección consular.
- Luego, se puede verificar el estado de la visa y obtener información sobre su entrega en el mismo sitio web.
- 1
Ojo, inmigrantes indocumentados: Esta es la fuerte advertencia del gobierno de Donald Trump si intentas regresar al país ilegalmente
- 2
Alerta en Estados Unidos: se confirmó el primer caso humano causado por el parásito del gusano barrenador de la carne
- 3
Donald Trump busca poner en jaque a Venezuela: EE. UU. acelera movimientos para forzar la caída de Nicolás Maduro
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90