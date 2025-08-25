Atención, inmigrantes: ¿Cómo puedo sacar mi número de Seguro Social en Estados Unidos?

El número de Seguro Social es un requisito fundamental para cualquier inmigrante que quiera trabajar legalmente en Estados Unidos. Sin este número, es difícil acceder a beneficios y servicios esenciales.

Para obtenerlo, es necesario cumplir con ciertos requisitos y presentar documentos específicos que acrediten tu identidad y estatus migratorio. En esta nota, te explicamos el proceso para facilitar tu trámite.

¿Cómo puedo sacar mi número de Seguro Social en Estados Unidos?

Para solicitar este número de 9 dígitos del Seguro Social, lo puedes hacer mediante un proceso en línea si te encuentras en Estados Unidos, presentando tu solicitud por internet y luego ir a una oficina local para mostrar toda tu documentación. Es así que una vez se apruebe tu solicitud, vas a recibir tu tarjeta del Seguro Social con tu número por correo dentro de 2 semanas. Además, es importante mencionar que el número del Seguro Social lo puedes necesitar para lo siguiente:

Presentar impuestos

Comenzar un trabajo

Abrir una cuenta en el banco

Obtener un pasaporte

Reclamar beneficios del gobierno

¿Quién puede solicitar un número de Seguro Social?

De acuerdo con el sitio web del Seguro Social, las personas que pueden necesitar un nuevo número son las siguientes: