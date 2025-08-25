Alerta en Estados Unidos: región del oeste del país será impactada por un calor intenso, según meteorólogos

Una ola de calor intensa se aproxima al oeste de Estados Unidos, alertando a residentes y autoridades sobre las temperaturas extremas en los próximos días. Los meteorólogos advierten que este fenómeno podría superar récords históricos y afectar gravemente a la salud pública.

Se esperan condiciones climáticas que podrían provocar incendios forestales, cortes de energía y riesgos para grupos vulnerables como niños y personas mayores. Las autoridades recomiendan tomar precauciones y mantenerse informados ante esta inminente ola de calor.

Oeste de Estados Unidos será impactado por un calor intenso

De acuerdo con Noticias Telemundo, aproximadamente 29 millones están bajo advertencia de temporadas de calor intenso, precisándose que gran parte de la población no está preparada para este nivel de calor que se avecina. Por ejemplo, el calor batió récord en estos días, siendo por ejemplo 88° en Seattle, 91° en Portland, 92° en Eugene, etc.

En ese sentido, según el jefe de Meteorología de Noticias Telemundo, Carlos Robles, explicó que el 70% de los residentes de la zona del oeste de EE. UU. usa aire acondicionado. Es así que este aviso de calor va desde Washington hasta el norte de California.

Recomendaciones para afrontar el calor en EE. UU.

Es crucial beber agua de manera continua para mantenerse bien hidratado y evitar estar al sol en las horas de mayor calor. Asimismo, otras recomendaciones son algunas de estas: