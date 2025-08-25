0
Malas noticias para Donald Trump: presidente de EE. UU. no podrá ejecutar esta acción en las ciudades santuario

Tras iniciativa de Trump por recortar fondos económicos a 34 localidades santuario, el juez federal, William Orrick, bloqueó dicho plan por ser "inconstitucional".

Malas noticias sacuden al gobierno de Donald Trump tras un reciente revés legal. La Casa Blanca enfrenta un límite importante en su lucha contra las ciudades santuario. Por lo que esta decisión podría debilitar una de las promesas clave del presidente.

Un tribunal ha impedido al presidente de EE. UU. aplicar ciertas medidas en ciudades que protegen a inmigrantes indocumentados. La resolución marca un freno a la autoridad federal en temas migratorios.

Donald Trump no podrá ejecutar esta acción en las ciudades santuario

Tras la demanda de estos condados y ciudades santuario como Chicago, Nueva York, Los Ángeles, entre otras, que son amenazadas por perder recursos económicos en su administración, debido a las recientes políticas de Donald Trump en su lucha por combatir la crisis de inmigración ilegal en el país, el juez federal, William Orrick, bloqueó la propuesta de Trump por considerarla no constitucional.

"Y que ahora les digan que para recibir esos fondos, tienen que poner su cuerpo policial bajo las órdenes del presidente a través de la agencia ICE (...) eso es inconstitucional y una presión indebida", señaló el abogado Rafael Penalver al medio de Univision Noticias.

¿Qué es una ciudad santuario?

Cuando hablamos de ciudad santuario, nos referimos a un área local que puede ser también condado, estado, etc., y que implementan políticas que limitan la cooperación con autoridades federales de inmigración, con el objetivo de proteger a los inmigrantes en situación irregular de procesos como detenciones y deportaciones.

