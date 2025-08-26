- Hoy:
Ojo, inmigrantes indocumentados: Estacionamientos de Home Depot en este estado santuario se convierten en zonas de riesgo
En este estado santuario, los estacionamientos de Home Depot sirven como lugares de reunión para inmigrantes indocumentados que buscan trabajo como jornaleros.
En el sur de California, los estacionamientos de varios Home Depot se han convertido en lugares de incertidumbre y riesgo para los trabajadores indocumentados. Y es que la creciente presencia de agentes federales vestidos de civil ha generado un clima de tensión entre los jornaleros, quienes ahora se ven obligados a tomar decisiones difíciles: continuar buscando trabajo para mantener a sus familias o enfrentar el temor constante a ser arrestados y deportados.
Estacionamientos de Home Depot en California se convierten en zonas de riesgo para inmigrantes indocumentados
El último viernes, al menos dos estacionamientos de Home Depot en el área de Los Ángeles, específicamente en North Hollywood y Alhambra, fueron escenario de redadas migratorias ordenadas por el gobierno de Donald Trump.
Durante estas acciones, varios trabajadores fueron arrestados, mientras que activistas exigían a las autoridades que mostraran órdenes judiciales para justificar su presencia en propiedades privadas y buscaban información sobre los detenidos.
Estas imágenes y operativos se han vuelto comunes durante el verano, afectando la estabilidad emocional y económica de los jornaleros. Muchos de ellos dependen de estos trabajos diarios para subsistir en una economía que aún se recupera de desastres naturales como los incendios de enero.
Jornaleros viven con miedo constante a ser detenidos
Cada mañana, los trabajadores inmigrantes llegan a los estacionamientos con la esperanza de conseguir empleo, ya sea por un día o para proyectos más largos que garanticen un ingreso sostenido. Sin embargo, el temor a las redadas está dejando secuelas visibles: estrés, insomnio y la angustia de ver a amigos y familiares arrestados sin previo aviso.Jornaleros enfrentan el encarecimiento de materiales debido a los aranceles impuestos por la administración federal.
Tragedia reciente en Monrovia aumenta la tensión entre la comunidad inmigrante
Estas redadas se intensificaron después de un trágico incidente ocurrido hace una semana en un Home Depot de Monrovia, donde Roberto Carlos Montoya Valdez, un jornalero guatemalteco, supuestamente perdió la vida al intentar escapar de agentes migratorios.
Al huir hacia una autopista cercana, fue atropellado accidentalmente por un vehículo. El Departamento de Seguridad Nacional ha declarado que Montoya no estaba siendo perseguido en ese momento, mientras que Home Depot no ha emitido comentarios sobre el caso ni sobre la cantidad de arrestos en sus propiedades.
