MUCHO CUIDADO cerca de Walmart: policía de Havelock investiga un posible dispositivo explosivo

Autoridades locales respondieron a un incidente preocupante cerca del centro comercial Walmart en Havelock, Carolina del Norte, luego de que se reportara un posible artefacto explosivo en un complejo residencial cercano. La situación movilizó a múltiples unidades de emergencia, y la policía mantuvo el control de la escena mientras se determinaba la naturaleza del objeto sospechoso.

La policía investiga un posible explosivo cerca de Walmart en Havelock

Según las primeras informaciones, el Departamento de Policía de Havelock recibió una llamada sobre un posible dispositivo peligroso en Landing Circle, a pocos pasos del Walmart de la zona. Equipos especializados, incluido el escuadrón antibombas, fueron desplegados y trabajaron para asegurar el área y evaluar el riesgo potencial.

Durante el operativo, los oficiales evacuaron de forma preventiva a los residentes de las inmediaciones y restringieron el acceso a la zona hasta que la amenaza pudiera ser evaluada. Testigos en el lugar compartieron sus impresiones con los medios presentes, describiendo la inquietud entre los vecinos.

Un video que circula en redes y que fue compartido por News 12 muestra cómo los agentes aseguraron rápidamente el área y se coordinaron con personal especializado para abordar el posible artefacto. Aunque la grabación no detalla públicamente todas las acciones del escuadrón, confirma la presencia de unidades tácticas trabajando en el lugar.

Una situación cerca de Walmart activa la respuesta policial en Havelock.

Actualización de la situación y declaraciones oficiales

Tras la evaluación del objeto sospechoso, las autoridades confirmaron que no existe amenaza activa para el público. Según una actualización oficial del Departamento de Policía de Havelock, el equipo especializado determinó que no se trataba de un artefacto explosivo real y que no se identificó ningún riesgo continuo para la comunidad.

Hasta ahora, las autoridades no han publicado una declaración más extensa ni han revelado detalles adicionales sobre el origen del objeto, pero aseguraron que continuarán investigando en caso de recibir nuevos datos.