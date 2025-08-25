Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se apodó públicamente como "el presidente de Europa", esto debido a su manejo de la guerra en Ucrania. Además, en conversación con la prensa internacional, el mandatario destacó su éxito al lograr que los líderes de la OTAN acordaran aumentar el gasto en defensa hasta un 5 %. En esta nota, todo lo que expresó y más. ¿Presumió el liderazgo de su país?

Trump se autodenomina "presidente de Europa" e impacta al autofelicitarse por su gestión

'20 minutos. com' y otros medios, compartieron las últimas declaraciones de Trump en una conferencia en el Despacho Oval, donde precisó lo siguiente: "Respetan a vuestro presidente (en referencia a él mismo) hasta tal punto que, en broma, me llaman el presidente de Europa, lo cual es un honor".

El republicano no dudó en referirse a sí mismo como "el presidente de Europa" en tono de broma, destacando el respeto que, según él, se le tiene en el continente. En su discurso, Trump también cuestionó la oposición demócrata, acusándola de financiar protestas con el objetivo de "destruir el país".

Además, afirmó que Estados Unidos es, en la actualidad, "el país más respetado del mundo", un estatus que atribuyó a su liderazgo en el ámbito internacional, especialmente con socios europeos, en contraposición a lo que considera una falta de respeto durante la administración de Joe Biden.

Trump resaltó su trabajo con OTAN

Por otro lado, Trump aprovechó la ocasión para destacar el compromiso de los países miembros de la OTAN para aumentar sus contribuciones a la Alianza Atlántica, recordando el acuerdo que establece un incremento del gasto nacional en defensa del 2% al 5% del PIB.

El mandatario también hizo referencia a una cumbre celebrada el 18 de septiembre en la Casa Blanca, donde se reunió con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios líderes europeos, entre ellos Ursula Von der Leyen, Emmanuel Macron, Keir Starmer y Friedrich Merz.

Elogió a estos líderes, describiéndolos como "buenas personas" y "grandes líderes", y subrayó que la reunión fue un éxito, reafirmando que "vuestro país (EE.UU.) vuelve a ser respetado".