Recientemente, Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Exteriores de China, hizo un llamado público a Estados Unidos, esto con la finalidad que respete la autonomía de los países de América Latina en la toma de sus propias decisiones y cooperaciones.

Durante su declaración, enfatizó que la colaboración entre China y la región no tiene como objetivo perjudicar a terceros. "América Latina y el Caribe no son el patio trasero de nadie. La cooperación entre China y América Latina no está dirigida contra terceros ni debe ser interferida por ellos", expresó Jiakun al respecto. En esta nota, más sobre la advertencia del país asiático frente a la nación de Trump.

La advertencia de China a EE. UU., en la que pide respeto por la independencia de América Latina

Primero, es importante saber que el pronunciamiento de China frente a Estados Unidos se da en medio de las tensiones entre aquel país americano y Venezuela. En relación con los recientes proyectos que China ha impulsado en América Latina, Jiakun destacó también que "la cooperación satisface las necesidades de ambas partes y sirve a sus intereses comunes".

China advierte a EE. UU.

Vale señalar que la nación asiática ha fortalecido su influencia en la región mediante iniciativas significativas en áreas como infraestructura, energía y minería. Entre los proyectos más relevantes se encuentran el Puerto de Chancay en Perú, el ferrocarril transcontinental que unirá Perú y Brasil, así como el Parque Solar Cauchari en Argentina.

El portavoz Jiakun aseguró que estas iniciativas han promovido de manera efectiva el desarrollo económico y social en las comunidades locales, siendo recibidas con entusiasmo por los países de la región. Asimismo, Jiakun criticó la intervención de EE. UU. en América Latina y el Caribe, resaltando un comportamiento hegemónico y abusivo que ha caracterizado su relación con estos países en estos años.

Portavoz se pronuncia sobre la confrontación y la aparente próxima Guerra Fría

Por otro lado, según el funcionario, las declaraciones de Estados Unidos son erróneas, pero también reflejan una mentalidad obsoleta, anclada en la Guerra Fría, que aún persiste en algunos sectores de la política estadounidense.

"Las declaraciones de EE.UU. contradicen los hechos y repiten frases obsoletas, exponiendo una vez más la arraigada mentalidad de Guerra Fría y confrontación de algunos en EE.UU.", acotó aquel hombre.