Recientemente, el Departamento de Policía de Homewood, Alabama, en Estados Unidos, decidió empezar una investigación sobre un incendio intencionado ocurrido en un Walmart de dicha localidad. Según las autoridades, un individuo habría provocado el fuego al encender varios artículos que se encontraban en un carrito de compras, esto luego de que registrara en dicha zona una protestas y algunos arrestos.

Walmart: incendio provocado en Homewood tras protesta y arresto de individuos

'Abc3340.com' y otros medios internacionales compartieron información inédita sobre el incendio registrado en una tienda de Homewood, donde se activó el sistema de alarma, lo que llevó a la evacuación del local.

Cabe precisar que, ante este inesperado suceso, no se registraron heridos y, por su parte, el Departamento de Bomberos del lugar logró controlar y extinguir las llamas sin presentar complicaciones.

Según las autoridades policiales, el sospechoso del incidente podría estar vinculado a personas que participaron en una manifestación en el centro de Homewood, donde se realizaron varios arrestos por disturbios.

En tanto, los detectives continúan trabajando en conjunto con Walmart para analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad con el fin de identificar al implicado. Hasta el momento no se sabe más al respecto.

Departamento de policía de Homewood se pronuncia sobre este hecho y el sospechoso

Por otro lado, es bueno señalar que el departamento de policía de la localidad expresó públicamente que no se proporcionará información adicional hasta que los investigadores hayan revisado el material audiovisual y avanzado en su indagación.

Asimismo, no se reveló más datos e información relevante sobre la persona que habría provocado este fuerte incidente.