Walmart: reportan búsqueda de hombre que robó en tienda y atacó a trabajador en este estado.

Recientemente, el Departamento de policía de Austin (APD) decidió iniciar la búsqueda inmediata de un individuo que agredió a un trabajador y robó productos en una tienda Walmart, ubicada en la zona noroeste de la ciudad, en Estados Unidos.

En medio de este contexto, las autoridades no han dudado en instar a la comunidad a colaborar con cualquier información que pueda ayudar con la captura del sospechoso. AQUÍ todo lo que se sabe.

Búsqueda de hombre que robó en Walmart y atacó a trabajador en este estado

Este lunes 11 de agosto, aproximadamente a las 2:30 p. m., un sujeto se convirtió en uno de los más buscados por las autoridades estadounidenses. Aquel día, un hombre, del cual no se conoce su identidad, perpetró un robo en el Walmart situado en 13201 N. FM 620 NB, en EE. UU.

Tal como informó la policía. Durante su huida, el sospechoso agredió a un empleado de la tienda, para luego abordar un autobús de CapMetro, lo que le permitió escapar del lugar.

Ante ello, las autoridades de Austin difundieron una descripción del individuo, quien es un hombre blanco de entre 25 y 35 años, con una complexión delgada. Además, se destaca que presenta calvicie parcial y tiene tatuajes visibles en ambos brazos y en la pierna izquierda.

En tanto, en el momento de los hechos, este hombre tenía puesto una camisa azul, pantalones cortos de color caqui, un collar colorido, zapatos blancos y un sombrero verde y blanco con un diseño de pistola en la parte de adelante.

Las autoridades piden la colaboración de la comunidad frente a este robo

Por otro lado, es bueno saber que las autoridades hicieron un pedido público: todo aquel que tenga información esencial sobre este sujeto, podría contactarse a la unidad de Robos del Departamento de Policía de Asheville (APD) al número 512-974-5092.

Además, la policía ha señalado que se podría otorgar una recompensa de hasta 1.000 dólares por datos que lleven a su pronto arresto.